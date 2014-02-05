Банк Сбережений и Кредита изменил сокращенное наименование со «Сберкред Банка» на «С Банк». Об этом сообщает Федеральная служба информации в среду.

Как сообщили порталу Банки.ру в кредитной организации, решение изменить сокращенное название фининститута было принято на внеочередном собрании акционеров еще в декабре прошлого года. «Данное решение связано с изменением позиционирования банка на рынке», — заявил председатель совета директоров Сберкред Банка Лев Новиков.

По итогам заседания совета директоров банк направил новую редакцию устава кредитной организации в ЦБ РФ для согласования соответствующих изменений. На данный момент, уточняют в «Сберкреде», банк не получил зарегистрированный устав и не может объявить о завершении процедуры по смене сокращенного наименования. Как только будут получены соответствующие документы, информация об этом будет размещена на официальном сайте и в офисах банка, добавляет Новиков.

Столичный банк был зарегистрирован ЦБ РФ в 1993 году. В настоящий момент у кредитной организации насчитывается три филиала на территории России, 18 дополнительных офисов, семь операционных офисов и один кредитно-кассовый.

В конце прошлого года Сберкред Банк также сменил состав совета директоров — орган управления покинул председатель правления красноярского банка «Кедр» Иван Канюка.