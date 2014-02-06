«Онэксим» приостановил переговоры с Максимом Ноготковым
из-за состояния Связного Банка
Начавшиеся в прошлом году переговоры о создании холдинга на базе сети салонов связи «Связной», Связного Банка, а также «Ренессанс Кредита» и страховой компании «Согласие» приостановлены, рассказали два источника, близких к «Онэксиму». Привлеченные к сделке юристы со стороны «Онэксима» прекратили работу на этом проекте, утверждает один из собеседников издания, по мнению которого «с большой долей вероятности сделки не будет». Совет директоров «Ренессанс Кредита», обсуждавший новую стратегию в конце января, не стал включать в нее объединение с группой «Связной», добавляет другой собеседник. Ноготков накануне отказался от комментариев, в его окружении информацию об остановке переговоров называют неправдой. Гендиректор «Онэксима» Дмитрий Разумов предпочел не комментировать информацию о срыве сделки.
Об интересе «Онэксима» к бизнесу Максима Ноготкова стало известно в августе прошлого года. В октябре стороны начали обсуждать создание холдинга на условиях паритетного управления. При поддержке PwC был проведен due diligence «Ренессанс Кредита», «Согласия», Связного Банка и сети салонов. Сотовый ретейл, основной актив группы Максима Ноготкова, был оценен в 600—800 млн долларов. Впрочем, стороны решили, что сделка между «Онэксимом» и «Связным» будет неденежной. Как ожидалось, в результате сделки могла появиться банковская сеть с 3,5 тыс. отделений, которая уступала бы по этому показателю лишь Сбербанку.
Группу Михаила Прохорова не устраивает текущее состояние Связного Банка, поясняют собеседники «Коммерсанта». Основной его продукт — универсальная банковская карта, а в этом высокомаржинальном сегменте рынка в прошлом году проявилось ухудшение качества кредитов, указывает замруководителя аналитического департамента «Совлинк» Ольга Беленькая. Так, доля просроченных кредитов сроком от 90 дней увеличилась с 10,4% на конец 2012 года до 16,6% на 30 сентября 2013 года, свидетельствует отчетность Связного Банка по МСФО.
Кроме того, в прошлом году объем клиентских средств у банка сократился на 16%. Причинами тому стали ограничения ЦБ на прием Связным Банком вкладов физических лиц, а также «общее беспокойство вкладчиков на фоне активизировавшегося отзыва лицензий банков», перечисляет Беленькая. Кредитный портфель банка практически не увеличился в прошлом году, а кредиты физическим лицам выросли лишь на 8% при общем росте розничного кредитования по банковскому сектору на 28,7%, замечает она.
По итогам трех кварталов 2013 года по МСФО Связной Банк получил убыток 1,04 млрд рублей. «Бизнес развивается в той степени, которую сейчас позволяет рынок в целом и требования регулятора к игрокам рынка: возрастание нагрузки на капитал, увеличение норм резервирования», — говорит представитель Связного Банка Антон Гольцман.
Источник: Коммерсант
Подпишитесь на Банки.ру в Яндекс.Дзен