Финансовая корпорация «Открытие» выкупила у Международной финансовой корпорации (International Financial Corporation; IFC) 14,3% акций банка «Открытие» и переуступила их НОМОС-Банку.

Цена обеих сделок одинакова и составляет 4,235 млрд рублей.

Таким образом, в косвенном владении ФК находится почти 100% банка «Открытие», а НОМОС-Банк консолидировал его контрольный пакет. Такая конфигурация соответствует стратегии создания объединенной банковской группы ФК «Открытие».

«Мы признательны IFC за сотрудничество, которое на протяжении ряда лет было важным фактором успешной реализации стратегии развития банка «Открытие», — отметил председатель совета директоров ФК «Открытие» Рубен Аганбегян. — IFC инвестировала в банк «Открытие» в ходе создания единого розничного банка на базе санируемых группой активов и оказала огромную поддержку на этом этапе. Выход из капитала банка осуществлен по согласованию с ФК «Открытие». Он связан с планами корпорации по построению консолидированной банковской группы, в которой миноритарные акционеры участвуют только на уровне НОМОС-Банка. В то же время, мы надеемся, что взаимодействие между ФК «Открытие» и IFC будет продолжено в рамках других проектов».

«Этот проект иллюстрирует стратегическую роль IFC в инвестициях в российский банковский сектор. Задачи, которые стояли перед банком три года назад, успешно решены. Банк «Открытие» завершил консолидацию нескольких банков и стал заметным игроком на поле кредитования малых и средних предприятий», — рассказал директор IFC по Европе и Центральной Азии Томаш Тельма.

IFC приобрела 15,7% акций банка «Открытие» в марте 2011 года за 3,036 млрд рублей. В дальнейшем доля IFC пропорционально снизилась до 14,3% в результате допэмиссии акций банка «Открытие».