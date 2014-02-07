Посетителям портала Банки.ру больше не требуется отправлять телеграмму или являться в офис Mycreditinfo для персонификации при получении кредитной истории. Для этого клиенту достаточно вызвать курьера к себе домой или в офис. По предъявленному паспорту он сверит внесенные клиентом при регистрации данные и даст на подпись необходимые документы (заявление о согласии на получение и обработку ваших персональных данных).

Впоследствии вы сможете заказать и получить в режиме онлайн свою кредитную историю и справку из Центрального каталога кредитных историй, а также рассчитать, насколько велика вероятность, что в банке вам одобрят кредит (социодемографический скоринг), и проверить, не находится ли ваш автомобиль в залоге.

Каждая из вышеперечисленных услуг стоит 300—450 рублей. Средства на ваш личный счет можно внести наличными в терминале, а также в салонах сотовой связи «Евросеть» и «Связной» либо безналично со счета электронного кошелька, банковской карты или мобильного телефона и т. д. (через Robokassa).

Заказать визит курьера могут жители 70 городов России, включая Москву, Санкт-Петербург, Самару, Оренбург, Казань, Мурманск и др. Стоимость услуги составляет 460 рублей.

О том, как самостоятельно получить кредитную историю через Банки.ру, читайте здесь.