Глава правления МДМ Банка Игорь Кузин уходит в отставку, его место займет Тимур Авдеенко, который в 2001—2007 годах курировал корпоративный бизнес кредитной организации. О назначении может быть объявлено на этой неделе, пишут «Ведомости».

Сам Авдеенко комментировать информацию о возможном назначении на пост предправления не стал, отметив лишь, что номинирован в совет директоров банка. По словам главы совета директоров банка Олега Вьюгина, совет «рассматривает возможность» назначения Авдеенко, но решения еще не принял.

Большая часть успеха корпоративной команды МДМ Банка сейчас зависит от работы с проблемными долгами, уровень которых высок, отмечает аналитик Moody’s Семен Исаков. Качество кредитного портфеля МДМ Банка оставляет желать лучшего, указывает аналитик Газпромбанка Юрий Тулинов. На 30 сентября 2013 года доля корпоративных кредитов с просрочкой более 90 дней составляла 10,7% портфеля, еще 23,4% — «непросроченные кредиты под наблюдением», к которым банк относит займы, «если существуют признаки возможного ухудшения финансового положения заемщика». В прошлом году по требованию ЦБ банк доначислял резервы на 2,7 млрд рублей. Сейчас регулятор опять проверяет банк, сказал источник «Ведомостей».