МДМ Банк может возглавить Тимур Авдеенко
Сам Авдеенко комментировать информацию о возможном назначении на пост предправления не стал, отметив лишь, что номинирован в совет директоров банка. По словам главы совета директоров банка Олега Вьюгина, совет «рассматривает возможность» назначения Авдеенко, но решения еще не принял.
Большая часть успеха корпоративной команды МДМ Банка сейчас зависит от работы с проблемными долгами, уровень которых высок, отмечает аналитик Moody’s Семен Исаков. Качество кредитного портфеля МДМ Банка оставляет желать лучшего, указывает аналитик Газпромбанка Юрий Тулинов. На 30 сентября 2013 года доля корпоративных кредитов с просрочкой более 90 дней составляла 10,7% портфеля, еще 23,4% — «непросроченные кредиты под наблюдением», к которым банк относит займы, «если существуют признаки возможного ухудшения финансового положения заемщика». В прошлом году по требованию ЦБ банк доначислял резервы на 2,7 млрд рублей. Сейчас регулятор опять проверяет банк, сказал источник «Ведомостей».
Банки: МДМ Банк в «Книге Памяти»
Источник: Ведомости
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