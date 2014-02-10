ЦБ просит банки информировать граждан о мошенниках, выкупающих долги у физлиц
В письме подробно разбирается деятельность ООО «ДревПром», руководитель которого Евгений Сундуков в конце прошлой недели был задержан правоохранительными органами по обвинению в создании финансовой пирамиды. Компания предлагала физическим лицам выкупить их задолженность перед банками, для чего они должны были внести на счет «ДревПрома» «комиссию», рассчитываемую исходя из размера займа: 20% от суммы при кредите менее 100 тыс. рублей, 25% от кредита свыше 100 тыс. и 30—35% от суммы, если кредит товарный. Совершив несколько платежей в счет банка, компания отказывалась от дальнейшей выплаты. В результате заемщики оставались без внесенной в «ДревПром» комиссии и с просроченной задолженностью перед банком. Наиболее активно пирамида продвигала свои «услуги» в социальных сетях.
Впрочем, аналитики уверены, что какие бы меры ни принимал ЦБ против мошенников, при столь высоком уровне долговой нагрузки (по данным ЦБ, портфель розничных кредитов банков вырос в 2013 году на 28,7%) спрос на подобные услуги сохранится. Свыше 1,5 млн россиян обслуживают четыре кредита и более, для многих это непосильная ноша, отмечают эксперты. И пока нет легальных методов избавиться от непосильного бремени долгов, например с помощью процедуры банкротства физического лица, заемщики будут хвататься за любые возможности, в том числе те, которые им предлагают мошенники, пишут «Известия».
Источник: Известия
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