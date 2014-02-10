Объем сомнительных операций по вкладам в Моем Банке составил порядка 230 млн рублей. Об этом порталу Банки.ру сообщил заместитель генерального директора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андрей Мельников.

По словам представителя госкорпорации, в ходе формирования реестра вкладчиков банка было установлено, что количество сомнительных операций составило около 400. «Это итоговая оценка того, что касается попыток неправомерного получения возмещения из фонда страхования вкладов», — пояснил Мельников. Он уточнил, что некоторые операции представляли собой перевод средств со счетов юрлиц на счета физических, а также переводы вкладов на подставных лиц.

Выплату страхового возмещения вкладчикам-физлицам Моего Банка будет осуществлять ВТБ 24, а индивидуальным предпринимателям — само агентство. По данным АСВ, в кредитной организации имели депозитные счета всего порядка 100 индивидуальных предпринимателей. Выплаты страховки начнутся с 12 февраля.

ЦБ отозвал лицензию у Моего Банка 31 января 2014 года. Причиной применения регулятором крайней меры воздействия стало нарушение российского законодательства со стороны кредитной организации, а также нормативных актов Центробанка. Кроме того, на момент отзыва лицензии в кредитной организации была обнаружена «дыра» в балансе в размере чуть более 10 млрд рублей.