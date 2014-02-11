Банк «Санкт-Петербург» 10 февраля завершил сделку по приобретению 100% акций банка «Европейский» (Калининград). Сделка получила одобрение наблюдательного совета банка и ЦБ РФ.

Договор купли-продажи был подписан 23 января 2014 года.

В настоящее время «Европейский» действует на рынке как дочерняя структура ОАО «Банк «Санкт-Петербург».

Принимая решение о приобретении бизнеса «Европейского», акционеры и топ-менеджеры «Санкт-Петербурга» руководствовались принятой в ноябре 2013 года стратегией развития на ближайшие четыре года, в соответствии с которой банк ставит своей целью построение финансово эффективного института с масштабируемой бизнес-моделью и возможностью ее развертывания в новых регионах и местах присутствия.

«Санкт-Петербург» рассчитывает, что данная сделка позволит ему активно развивать в регионе кредитование малого и среднего бизнеса, а также розничный бизнес и занять более 10% рынка банковских услуг Калининграда и области.

Банк «Санкт-Петербург» ПАО «Банк «Санкт-Петербург» — крупный по размеру активов подконтрольный менеджменту региональный банк, зарегистрированный в Санкт-Петербурге. Ключевые направления деятельности — обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, привлечение вкладов физических лиц и валютные операции. Базовым источником финансирования деятельности являются вклады физических лиц, средства предприятий и организаций, а также межбанковские кредиты.

Согласно раскрываемым данным, на 10 октября 2018 года руководством банка контролируется свыше 50% обыкновенных акций. В том числе 24,95% принадлежит председателю наблюдательного совета и правления Александру Савельеву, акционером еще 25,53% выступает компания ООО «УК «Верные друзья», бенефициарами которой являются члены правления Кристина Миронова, Павел Филимоненок, Владимир Реутов, а также Оксана Савельева. Еще 6,66% акций на указанную дату принадлежит группе East Capital Group, 4,83% — Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР). Оставшиеся 37,87% обыкновенных акций распределены среди широкого круга лиц, в том числе Сергею Сердюкову с группой связанных лиц принадлежит 5,79% акций, Владимиру Матвиенко — 2,33%. На акционеров-миноритариев приходится 20,01% акций.


По данным Банки.ру, на 1 апреля 2019 года нетто-активы банка — 683,46 млрд рублей (17-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 77,06 млрд, кредитный портфель — 365,68 млрд, обязательства перед населением — 228,14 млрд.