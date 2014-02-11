Банк «Санкт-Петербург» 10 февраля завершил сделку по приобретению 100% акций банка «Европейский» (Калининград). Сделка получила одобрение наблюдательного совета банка и ЦБ РФ.
Договор купли-продажи был подписан 23 января 2014 года.
В настоящее время «Европейский» действует на рынке как дочерняя структура ОАО «Банк «Санкт-Петербург».
Принимая решение о приобретении бизнеса «Европейского», акционеры и топ-менеджеры «Санкт-Петербурга» руководствовались принятой в ноябре 2013 года стратегией развития на ближайшие четыре года, в соответствии с которой банк ставит своей целью построение финансово эффективного института с масштабируемой бизнес-моделью и возможностью ее развертывания в новых регионах и местах присутствия.
«Санкт-Петербург» рассчитывает, что данная сделка позволит ему активно развивать в регионе кредитование малого и среднего бизнеса, а также розничный бизнес и занять более 10% рынка банковских услуг Калининграда и области.
По данным Банки.ру, на 1 апреля 2019 года нетто-активы банка — 683,46 млрд рублей (17-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 77,06 млрд, кредитный портфель — 365,68 млрд, обязательства перед населением — 228,14 млрд.