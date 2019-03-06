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Главные новости
Главные новости часа; архив новостей за день, неделю и год о важных событиях, происходящих в стране и мире
- 11:53 Депутаты потребовали перенести выступление Орешкина в Госдуме Banki.ru 1617 6
- 09:19 Россияне накопили за год 3 трлн рублей Известия 7170 10
- 08:37 В «Эксперт РА» назвали признаки грядущего краха банка РИА Новости 8974 14
- 08:23 НПФ Сбербанка впервые за 10 лет столкнулся с чистым оттоком клиентов Коммерсант 17970 6
- 20:00 5 марта. Главное за минуту: названы лучшие банки России и мира, AliExpress въезжает на российский авторынок Banki.ru 5517 1
- 09:12 Банки получат единый стандарт продажи населению рискованных продуктов Известия 3731 7
- 08:53 Банк ДОМ.РФ получил убытки из-за резервов Коммерсант 3382
- 08:15 ФНС узнала о зарубежных счетах и активах россиян в 58 странах РБК 4394 4
- 08:01 Клиенты банка «Ак Барс» жалуются на невыплату кешбэка Banki.ru 6656 14
- 20:00 4 марта. Главное за минуту: ставки по вкладам вернулись в весну-2017, в России заработал платежный сервис MirPay Banki.ru 17476 1
- 18:11 Максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам ощутимо повысилась Banki.ru 29977 3
- 11:04 Определен победитель февральского конкурса «Отзыв месяца» в «Народном рейтинге» на Банки.ру Banki.ru 3542 4
- 09:06 Доходность НПФ опустится ниже инфляции Известия 4587 27
- 08:39 ЦБ готовит расширение своих полномочий Коммерсант 6497 1
- 08:21 Названы регионы, где заемщики хуже всего платят по кредитам РИА Новости 4328 2
- 08:01 «Альянс» предлагает пользователям Банки.ру страхование квартир со скидкой 20% Banki.ru 1307
- 10:00 Лучшее за неделю: как выбраться из бедности, не попасть на онлайн-мошенников и не зависеть от денег Banki.ru 7328
- 20:00 1 марта. Главное за минуту: еще один банк сдал лицензию, безналичные платежи могут утратить привлекательность Banki.ru 105425 1
- 14:15 Банки.ру и «Ипотека24» запустили специальное предложение по кредиту под залог недвижимости Banki.ru 1875
- 10:11 ЦБ аннулировал лицензию Жилстройбанка Banki.ru 5016 1
- 09:13 Названы регионы России с самым высоким уровнем безработицы RT 5843 5
- 08:58 Безналичные платежи могут стать менее привлекательными для граждан Коммерсант 21206 59
- 08:39 Страны БРИКС создают единый платежный сервис BRICS Pay Известия 1908
- 08:17 Россияне назвали самые популярные способы защиты трудовых прав РБК 2621 2
- 20:00 28 февраля. Главное за минуту: Сбербанк получил рекордную прибыль и мог стать зарплатным банком ФСИН Banki.ru 4859
- 14:43 Мосгорсуд оставил Майкла Калви под арестом ТАСС 1993 1
- 10:10 Чистая прибыль Сбербанка по МСФО за 2018 год достигла 831,7 млрд рублей Banki.ru 2837
- 08:39 Клиенты МИнБанка вывели более 20 млрд рублей за неделю санации Коммерсант 10063 6
- 08:21 Бывший вице-президент Пробизнесбанка задержан в Польше РБК 3344 3
- 08:01 Система быстрых платежей заработала в полноценном режиме Banki.ru 8385 3
- 20:00 27 февраля. Главное за минуту: в США опубликован проект новых санкций против РФ, инфляция и безработица пугают россиян Banki.ru 7053 1
- 11:55 Конгресс США опубликовал законопроект о новых санкциях против России РИА Новости 8408 18
- 09:23 СМИ: конкуренция ЦБ и Сбербанка вышла на новый уровень Известия 13939 9
- 08:57 У банков возникли проблемы при сборе биометрии Известия 7479 20
- 08:39 Нордеа Банк решил отказаться от новых российских клиентов Коммерсант 5678 2
- 08:15 ЦБ намерен относить к операционным рискам потери клиентов банков от атак хакеров Коммерсант 1869 2
- 20:00 26 февраля. Главное за минуту: россиянам увеличат доходы, ограничат закредитованность и создадут цифровой профиль Banki.ru 7297
- 12:49 Группа ВТБ увеличила годовую чистую прибыль по МСФО почти в полтора раза — до 179 млрд рублей Banki.ru 1961 2
- 09:21 ЦБ предложил ограничить комиссии в Системе быстрых платежей для розницы РБК 3339 13
- 09:01 Эксперты оценили схемы вывода из России средств под видом прямых иностранных инвестиций Коммерсант 2483
- 08:44 Минкомсвязь предложила Сбербанку, ВТБ и Тинькофф Банку тестировать цифровой профиль ТАСС 7859 6
- 08:13 Власти ограничат закредитованность россиян уже в этом году Известия 12837 10
- 20:00 25 февраля. Главное за минуту: банки наращивают прибыль, ЦБ подключился к борьбе с телефонными мошенниками Banki.ru 3192
- 17:09 ЦБ: прибыль банковского сектора в январе выросла почти в четыре раза Banki.ru 2461 2
- 09:12 СМИ: кипрский офшор заплатил за акции из дела Калви в 430 раз больше оценки СК РБК 4781 9
- 08:38 Visa может запустить оплату по QR-коду в России Ведомости 2798 4
- 08:25 Финразведка подсчитала сумму арестованных в России активов РБК 2352
- 08:17 Звонки клиентам банков с подмененных номеров стали массовыми Коммерсант 13128 19
- 10:00 Лучшее за неделю: мошенники «новой волны», блокировка за смену паспорта и подростковые проблемы в Сбербанке Banki.ru 49955
- 20:00 22 февраля. Главное за минуту: максимальная ставка по вкладам снова растет, россиянам должны зарплату на 2,7 млрд рублей Banki.ru 33388
- 16:25 Максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам вновь выросла после просадки Banki.ru 30507 2
- 13:30 Связь-Банк предлагает посетителям Банки.ру эксклюзивный вклад «Ставка надолго!» Banki.ru 7379
- 09:15 МВД: молдавский олигарх причастен к выводу из России почти 40 млрд рублей Banki.ru 3630 5
- 08:53 Финансовая разведка оценила объем теневой экономики в России в 20 трлн рублей РБК 3212 2
- 08:19 Требование к капиталу банков при допуске к госсредствам могут отменить Известия 2413