Прибыль кредитных организаций РФ в январе составила 94,4 млрд рублей, в годовом выражении показатель вырос на 17,5%. Такие данные о динамике развития банковского сектора в предыдущем месяце приводятся на сайте ЦБ.

По информации регулятора, активы банковского сектора в январе увеличились на 1,8%.

За месяц совокупный объем кредитов вырос на 2% (кредиты нефинансовым организациям — на 2,8%, физлицам — на 0,2%). По корпоративному портфелю просроченная задолженность выросла на 2,7%, по розничному — на 5,9%. При этом по кредитам нефинансовым организациям удельный вес просроченной задолженности снизился с 4,2% до 4,1%. По розничным кредитам, напротив, зафиксирован рост — до 4,7% с 4,4%.

Прирост средств клиентов в январе оказался на уровне 1,8% (вклады физлиц снизились на 1,6%, а депозиты юрлиц выросли на 2%).