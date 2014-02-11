Банк России во вторник отозвал лицензии у Европейского Трастового Банка и Линк-Банка, которые, по данным проверки ЦБ, не исполняли федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты.

«Евротраст» в связи с потерей ликвидности также не обеспечивал своевременное исполнение обязательств перед кредиторами и вкладчиками. Как сообщило Агентство по страхованию вкладов, выплаты вкладчикам начнутся не позднее 25 февраля.

Во вторник ЦБ также принял решение о санации «Моего Банка. Ипотеки» с участием АСВ. На агентство возложены функции временной администрации по управлению кредитной организацией. На период деятельности временной администрации полномочия акционеров банка, связанные с участием в уставном капитале, и полномочия органов управления приостановлены.

Заместитель гендиректора АСВ Андрей Мельников объяснил решение ЦБ в отношении «Моего Банка. Ипотеки» тем, что в банке не наблюдается значительного дисбаланса между активами и обязательствами. «До сих пор мы занимались неликвидными банками. Размер дисбаланса между активами и обязательствами у них был очень большим. В уфимском банке такого не было. Они (активы и обязательства. — Прим. ред.), в принципе, по сумме более-менее совпадают», — сообщил Мельников.



План участия АСВ в санации предусматривает проведение на конкурсной основе отбора банка — приобретателя части имущества и обязательств санируемой кредитной организации. К участникам отбора предъявляются стандартные требования: обеспечение начала обслуживания вкладчиков в точках присутствия банка не позднее чем через 14 дней после подписания договора о передаче имущества и обязательств финучреждения. Также приобретатель должен обслуживать указанных лиц на тех же условиях, которые установлены в заключенных ими договорах.