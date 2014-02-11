Европейский Трастовый Банк обращался в Ассоциацию российских банков с просьбой помочь в вопросах пополнения ликвидности, в том числе путем поиска инвесторов, сообщил корреспонденту Банки.ру президент АРБ Гарегин Тосунян.

«Я давал определенные рекомендации, а также там, где мог, рекомендовал обратиться к президенту банка «Евротраст» (Андрею) Крысину. У банка были проблемы давно, они связаны с нехваткой ликвидности, мы пытались помочь», — пояснил он.

Президент АРБ отметил, что вопрос с отзывом лицензии у «Евротраста» решился не сразу, поскольку Банк России также рассматривал вариант прихода в банк нового инвестора. «В Центральном банке к «Евротрасту» не было никакого предвзятого отношения, считали, что он может найти инвестора, поэтому никто не торопился лишать лицензии. Но закон есть закон», — отметил Тосунян.