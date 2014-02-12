Источники газеты, близкие к акционерам «Моего Банка. Ипотека», называют претендентом на активы и обязательства кредитной организации также группу инвесторов, связанных с банкиром Анатолием Мотылевым (экс-владелец банка «Глобэкс» и один из акционеров банка «Российский Кредит»). В «Российском Кредите» изданию сказали, что обращение к акционерам поступало только по поводу Моего Банка (лишен лицензии 31 января 2014 года).
В СМП Банке подтвердили, что интересовались портфелем ипотечных кредитов. «Мы в декабре прошлого года смотрели ипотечный портфель «Моего Банка. Ипотека», но тогда нас не устроило, что большая часть кредитов выдана по стандартам АИЖК с пониженной процентной ставкой. Тогда мы взяли тайм-аут, но не исключено, что вернемся к рассмотрению вопроса о покупке портфеля, учитывая тот факт, что обычно в рамках частичной санации активы продаются с дисконтом», — пояснила «РБК daily» директор департамента ипотечного и потребительского кредитования СМП Банка Наталья Коняхина.
Объем ипотечных кредитов «Мой Банк. Ипотека» оценивается в 500 млн рублей. «Поскольку ипотечные кредиты банка рефинансируются АИЖК, портфель качественный», — говорит близкий к руководству кредитной организации источник. Общий кредитный портфель банка на начало года составлял 2,6 млрд рублей. Вместе с активами будущему покупателю достанутся и обязательства перед кредиторами, в основном частными вкладчиками, которые держали в банке 3,4 млрд рублей.
Как пояснил «РБК daily» первый замгендиректора АСВ Валерий Мирошников, решение о полной санации «Моего Банка. Ипотека» не стали принимать по двум причинам: это не социально значимый банк, и не совсем понятна ситуация с активами — в кредитную организацию из Моего Банка был переведен портфель кредитов, а также его основное здание на общую сумму 800 млн рублей. «Есть риск, что эту сделку оспорят, поэтому вряд ли найдется инвестор, который при таких условиях полностью возьмет банк», — полагает Мирошников.
АО «СМП Банк» — крупный московский банк с развитой сетью подразделений. Основные направления деятельности банка — кредитование и обслуживание счетов коммерческих организаций, привлечение средств населения во вклады, а также валютные операции. Решением ЦБ с 21 мая 2014 года проводит санацию Мособлбанка, Финанс Бизнес Банка и Инресбанка.
По состоянию на текущий момент 43,223% акций банка принадлежит Борису Ротенбергу, 49,995% — его брату, Аркадию Ротенбергу* (Аркадий Ротенберг, владеющий кроме СМП Банка и другими компаниями, является другом Владимира Путина и президентом хоккейного клуба «Динамо», а его брат Борис Ротенберг возглавляет одноименный футбольный клуб.). Пакетом в 4,832% акций владеет Елена Рузяк, остальные 1,949% распределены между акционерами-миноритариями.
По данным Банки.ру, на 1 июля 2019 года нетто-активы банка — 464,13 млрд рублей (24-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 47,05 млрд, кредитный портфель — 137,11 млрд, обязательства перед населением — 170,05 млрд.