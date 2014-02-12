АО «СМП Банк» — крупный московский банк с развитой сетью подразделений. Основные направления деятельности банка — кредитование и обслуживание счетов коммерческих организаций, привлечение средств населения во вклады, а также валютные операции. Решением ЦБ с 21 мая 2014 года проводит санацию Мособлбанка, Финанс Бизнес Банка и Инресбанка.

По состоянию на текущий момент 43,223% акций банка принадлежит Борису Ротенбергу, 49,995% — его брату, Аркадию Ротенбергу* (Аркадий Ротенберг, владеющий кроме СМП Банка и другими компаниями, является другом Владимира Путина и президентом хоккейного клуба «Динамо», а его брат Борис Ротенберг возглавляет одноименный футбольный клуб.). Пакетом в 4,832% акций владеет Елена Рузяк, остальные 1,949% распределены между акционерами-миноритариями.

По данным Банки.ру, на 1 июля 2019 года нетто-активы банка — 464,13 млрд рублей (24-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 47,05 млрд, кредитный портфель — 137,11 млрд, обязательства перед населением — 170,05 млрд.