За последние два года по материалам Центрального банка было возбуждено более 40 уголовных дел на сумму хищения более 34 млрд рублей, заявил во время «правительственного часа» на пленарном заседании Госдумы генпрокурор РФ Юрий Чайка, передает корреспондент Банки.ру .

Как сообщил Чайка, Генпрокуратурой РФ в 2007 году была создана рабочая группа с участием представителей Центробанка, ФСБ, МВД, Росфинмониторинга и СКР.

«Буквально за последние два года по инициативе этой группы по материалам Центрального банка возбуждено более 40 уголовных дел на сумму хищения более 34 миллиардов рублей. Так что я не могу согласиться с тем, что мы не работаем», — заявил Чайка, отвечая на вопрос депутатов о привлечении к уголовной ответственности топ-менеджеров банков перед вкладчиками.

Вместе с тем он признал, что «действительно где-то имеет место волокита возбуждения уголовного дела».

Вопрос о привлечении руководства проблемных банков к уголовной ответственности в среду на заседании Госдумы поднял депутат Виктор Климов. «Людей волнует справедливость. Граждане задают резонные вопросы о том, что деньги не исчезают сами по себе. Их (деньги. — Прим. ред.) кто-то куда-то выводит. А уголовные дела возбуждаются неохотно», — сказал Климов.

Он привел в пример банк «Пушкино», по которому в возбуждении уголовного дела первоначально было отказано. «Только после запроса коллеги-депутата дело было возбуждено», — сообщил Климов.