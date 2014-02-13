С 14 февраля 2014 года Сбербанк снижает процентные ставки по ипотечным кредитам на 0,5 процентного пункта для лиц, не являющихся зарплатными клиентами банка или работниками аккредитованных банком предприятий.

Сейчас на сайте банка не представлены новые условия, ознакомиться подробнее с ними невозможно.

По данным кредитной организации, изменения коснутся следующих ипотечных продуктов: «Приобретение готового жилья», «Приобретение строящегося жилья», «Строительство жилого дома», «Гараж», «Ипотека плюс материнский капитал», «Загородная недвижимость» и «Рефинансирование жилищных кредитов».

«Теперь разница между процентной ставкой для клиентов «с улицы» и корпоративных клиентов составит 0,5 процентного пункта . Ранее ставка для новых клиентов устанавливалась выше на 1 процентный пункт», — отмечает эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Дина Орлова.