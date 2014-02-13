С 14 февраля 2014 года Сбербанк снижает процентные ставки по ипотечным кредитам на 0,5 процентного пункта для лиц, не являющихся зарплатными клиентами банка или работниками аккредитованных банком предприятий.
Сейчас на сайте банка не представлены новые условия, ознакомиться подробнее с ними невозможно.
По данным кредитной организации, изменения коснутся следующих ипотечных продуктов: «Приобретение готового жилья», «Приобретение строящегося жилья», «Строительство жилого дома», «Гараж», «Ипотека плюс материнский капитал», «Загородная недвижимость» и «Рефинансирование жилищных кредитов».
«Теперь разница между процентной ставкой для клиентов «с улицы» и корпоративных клиентов составит 0,5 процентного пункта . Ранее ставка для новых клиентов устанавливалась выше на 1 процентный пункт», — отмечает эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Дина Орлова.
По данным Банки.ру, на 1 марта 2019 года нетто-активы банка — 28 357,07 млрд рублей (1-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 4 210,20 млрд, кредитный портфель — 18 594,81 млрд, обязательства перед населением — 12 634,09 млрд.