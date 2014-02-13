С сегодняшнего дня ТКС Банк начал сотрудничать с сетью салонов «Евросеть» в части выдачи кредитов на карту «Кукуруза». Для того чтобы получить заем, необходимо предъявить сотруднику «Евросети» паспорт и заполнить заявление на выдачу кредита, после чего вы получите предоплаченную карту «Кукуруза» с возможностью подключения кредитного лимита.
Важно отметить, что карту сможет открыть лишь гражданин РФ от 24 лет, имеющий постоянную регистрацию на территории нашей страны и стаж на последнем месте работы не менее шести месяцев.
Минимальная процентная ставка по кредиту от ТКС Банка составляет 28,9% годовых при оплате картой покупок и 36,9% — при совершении операций по получению наличных и проч. По карте «Кукуруза» предусмотрен беспроцентный период кредитования, равный 55 календарным дням.
Для погашения «кукурузного» кредита достаточно внести ежемесячный платеж через кассу одного из салонов «Евросети» или пополнить свой счет картой платежной системы MasterCard любого другого банка через личный кабинет.
Помимо заемных средств, карта «Кукуруза» позволяет своему держателю получать бонусы с каждой покупки по ней. Так, при оформлении обычной карты «Кукуруза» потребителю будет возвращаться 1% от суммы покупок, при оформлении карты «Кукуруза MasterCard World» — 1,5%, при открытии кредитного лимита по карте «Кукуруза MasterCard World» − 3% (в рамках акции «Двойная выгода», которая продлится до 20 декабря 2014 года).
По словам старшего
Карта «Кукуруза» предоставляется в салонах связи «Евросеть» уже не первый год, отражая мутьтиброкерскую модель реализации банковских услуг в компании. На текущий момент нецелевые кредиты на карту «Кукуруза» через сеть салонов «Евросеть» выдают два банка — «Тинькофф Кредитные Системы» и «Ренессанс Кредит». Кроме того, в «Евросети» реализована выдача потребительских кредитов на товары несколькими банками (на выбор клиента), среди которых Хоум Кредит Банк, «Русский Стандарт»,
Карта «Кукуруза» бесплатно выдается потребителю при осуществлении перевода через «Евросеть» по России или странам СНГ, при пополнении счета карты от 100 рублей (от 3 тыс. рублей выдается карта «Кукуруза MasterCard World») и при покупке товара в салоне «Евросеть» на сумму свыше 3 тыс. рублей. Кроме того, если оборот по обычной «Кукурузе» превышает 3 тыс. рублей, то она автоматически бесплатно меняется на карту высшей категории — «Кукуруза MasterCard World».
АО «Тинькофф Банк» — моноофисный банк, подконтрольный бизнесмену Олегу Тинькову. Ключевые сегменты, в которых работает финучреждение, — кредитные карты и вклады частных лиц. С недавних пор банк обслуживает также и юридических лиц. Основная особенность — дистанционная работа с клиентами с использованием современных каналов связи и через представителей.
На текущий момент Олег Тиньков контролирует пакет в 47,31% акций банка. Доля в 51,60% акций находится в свободном обращении на Лондонской бирже (в форме GDR). Фонд Vostok Emerging Finance (акции фонда в виде депозитных расписок находятся в публичном обращении) владеет долей в 1,09%.
По данным Банки.ру, на 1 июля 2019 года нетто-активы банка — 484,20 млрд рублей (23-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 78,18 млрд, кредитный портфель — 342,09 млрд, обязательства перед населением — 269,34 млрд.