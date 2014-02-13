С сегодняшнего дня ТКС Банк начал сотрудничать с сетью салонов «Евросеть» в части выдачи кредитов на карту «Кукуруза». Для того чтобы получить заем, необходимо предъявить сотруднику «Евросети» паспорт и заполнить заявление на выдачу кредита, после чего вы получите предоплаченную карту «Кукуруза» с возможностью подключения кредитного лимита.

Важно отметить, что карту сможет открыть лишь гражданин РФ от 24 лет, имеющий постоянную регистрацию на территории нашей страны и стаж на последнем месте работы не менее шести месяцев.

Минимальная процентная ставка по кредиту от ТКС Банка составляет 28,9% годовых при оплате картой покупок и 36,9% — при совершении операций по получению наличных и проч. По карте «Кукуруза» предусмотрен беспроцентный период кредитования, равный 55 календарным дням.

Для погашения «кукурузного» кредита достаточно внести ежемесячный платеж через кассу одного из салонов «Евросети» или пополнить свой счет картой платежной системы MasterCard любого другого банка через личный кабинет.

Помимо заемных средств, карта «Кукуруза» позволяет своему держателю получать бонусы с каждой покупки по ней. Так, при оформлении обычной карты «Кукуруза» потребителю будет возвращаться 1% от суммы покупок, при оформлении карты «Кукуруза MasterCard World» — 1,5%, при открытии кредитного лимита по карте «Кукуруза MasterCard World» − 3% (в рамках акции «Двойная выгода», которая продлится до 20 декабря 2014 года).

По словам старшего вице-президента ТКС Банка Артема Яманова, партнерство с «Евросетью» является для банка абсолютно новым форматом. «По сути, мы обеспечиваем легкий доступ к популярным кредитным продуктам ТКС Банка для владельцев карт «Кукуруза», — заявил Яманов. — Мы уверены, что сотрудничество с «Евросетью» позволит нам значительно расширить клиентскую базу банка за счет новой аудитории».

Карта «Кукуруза» предоставляется в салонах связи «Евросеть» уже не первый год, отражая мутьтиброкерскую модель реализации банковских услуг в компании. На текущий момент нецелевые кредиты на карту «Кукуруза» через сеть салонов «Евросеть» выдают два банка — «Тинькофф Кредитные Системы» и «Ренессанс Кредит». Кроме того, в «Евросети» реализована выдача потребительских кредитов на товары несколькими банками (на выбор клиента), среди которых Хоум Кредит Банк, «Русский Стандарт», Альфа-Банк , ОТП Банк и «Ренессанс Кредит».

Карта «Кукуруза» бесплатно выдается потребителю при осуществлении перевода через «Евросеть» по России или странам СНГ, при пополнении счета карты от 100 рублей (от 3 тыс. рублей выдается карта «Кукуруза MasterCard World») и при покупке товара в салоне «Евросеть» на сумму свыше 3 тыс. рублей. Кроме того, если оборот по обычной «Кукурузе» превышает 3 тыс. рублей, то она автоматически бесплатно меняется на карту высшей категории — «Кукуруза MasterCard World».



