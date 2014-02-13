Россельхозбанк, или созданный вместо него специальный аграрный банк, в будущем может быть выведен из-под действия нормативов, установленных Центробанком. Такое мнение высказал сегодня журналистам министр сельского хозяйства РФ Николай Федоров.

«Должен быть принят отдельный закон, чтобы вывести действующий сегодня Россельхозбанк как аграрный банк из-под действия нормативов Центрального банка, чтобы были более льготные условия по крупным инвестиционным и инфраструктурным проектам для сельхозтоваропроизводителей», — сказал он.

Глава Минсельхоза пояснил, что в настоящее время существует «концептуальное предложение, которое пока только предполагает дискуссию, на основании которого должен быть создан институт развития агропромышленного комплекса и российского села, работающий по отдельному закону, то есть должен быть принят закон по этому институту».

«Параллельно с этим данная идея предполагает создание специального государственного агентства, возложение проблемных активов нынешнего Россельхозбанка, их передачу либо в отдельный институт, или Агентству по страхованию вкладов», — продолжил Федоров, также добавив, что «это пока тема для обсуждения».

В любом случае, подчеркнул он, «предполагается разделить тему государственной поддержки АПК и российского села с проблемами, которые накопились в Россельхозбанке, чтобы обычная деятельность коммерческой части банка могла оставаться и функционировать в коммерческом, обычном, классическом банке».

Предправления банка Дмитрий Патрушев весной 2013 года просил президента РФ Владимира Путина исключить банк из списка приватизации на 2011—2013 годы и обсудить вопрос создания на его базе института развития сельского хозяйства в форме госкорпорации, но с сохранением банковской лицензии и формы работы как универсального банка. В результате банк был изъят из списка приватизации. Власти приступили к обсуждению возможности разделения Россельхозбанка на универсальный банк и институт развития, подтвердил осенью 2013 года вице-премьер Аркадий Дворкович. При этом он отметил, что существует два варианта реформирования, но не стал раскрывать детали.

В первой декаде февраля 2014 года Минсельхоз РФ направил в правительство предложение по преобразованию Россельхозбанка в специализированный институт развития агропромышленного комплекса (АПК). По словам заместителя министра Дмитрия Юрьева, в такой форме Россельхозбанк сможет участвовать в финансировании крупных инвестиционных проектов, не конкурируя с коммерческими банками и финансируя проекты, не имеющие возможности получить инвестиции на рыночных условиях.

В декабре 2013 года ряд руководителей профильных органов власти высказали мнение, что Россельхозбанк не должен больше получать денег из бюджета для пополнения капитала. Такой позиции придерживаются глава Минфина Антон Силуанов и руководитель Росимущества Ольга Дергунова.

Россельхозбанк создан в 2000 году как универсальный коммерческий банк прежде всего для финансирования агропромышленного сектора, принадлежит государству. С момента своего основания за счет ежегодных взносов из госбюджета в капитал он получил 218 млрд рублей.