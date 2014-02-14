По словам собеседников издания, одномоментное объединение всех четырех банков группы — задача труднореализуемая, лучше проводить этот процесс поэтапно, в качестве первого шага на пути консолидации рассматривается объединение Банка Москвы и ВТБ 24. В России в группу также входят головной ВТБ и специализирующийся на потребительском кредитовании в низкодоходном сегменте Лето Банк. В пресс-службе ВТБ не комментируют стратегию развития группы до ее принятия.
Банк Москвы и ВТБ 24 имеют наибольшее число точек пересечения, указывают собеседники газеты. Во-первых, пересечения по филиальной сети (у Банка Москвы, по данным ЦБ, 307 офисов, у ВТБ 24—1 043). Другие банки группы не обладают столь обширными сетями, а это один из основных источников затрат. Во-вторых, в обоих банках есть и розничный, и малый бизнес. Правда, на базе какого из банков будет происходить объединение, ВТБ еще предстоит определиться. Детальный анализ этого можно будет провести после принятия принципиального решения в стратегии и ее утверждения. «Очевидно, что руководство каждого из банков заинтересовано, чтобы именно на его базе шел процесс консолидации, — говорит собеседник «Коммерсанта», близкий к группе. — В процессе объединения будет проведена оптимизация кадров, и присоединяемый банк окажется в менее выигрышном положении в этом вопросе, кроме того, его бренд исчезнет».
Впрочем, объединение Банка Москвы с ВТБ 24 — не единственный вариант, который обсуждается в группе ВТБ. По словам одного из источников «Коммерсанта», речь идет и о выводе из Банка Москвы крупных корпоративных клиентов в головной банк группы — ВТБ, розницы — в ВТБ 24 и создании на базе Банка Москвы специализированного игрока по работе со средним бизнесом и муниципалитетами. Однако, по сведениям издания, эта идея не является приоритетной.
По мнению экспертов, идея создать единый банк ВТБ логична: консолидация позволит оптимизировать затраты за счет исключения дублирующих функций, даст более эффективное управление и более репрезентативную отчетность для инвесторов. Для группы ВТБ повышение эффективности бизнеса актуальна, считают они. С начала текущего года показатель соотношения расходов к доходам (cost to income) вырос по группе с 50% до 53% (отчетность за девять месяцев по МСФО). Это довольно много, отмечают аналитики, указывая, что у Сбербанка, например, этот показатель равен 44,8%. Согласно целевым ориентирам ВТБ рентабельность капитала группы должна держаться на уровне не менее 15%, а по итогам девяти месяцев 2013 года она равна 7,4%, то есть вдвое ниже желаемого уровня.
В любом случае окончательное решение может потребовать согласия регуляторов, ведь Банк Москвы, напоминает «Коммерсант», был санирован ВТБ в 2011 году при поддержке государства. На его спасение АСВ был выделен десятилетний кредит в 295 млрд рублей, а АСВ эти средства получило от ЦБ.
ПАО «Почта Банк» — универсальный розничный банк, созданный группой ВТБ и Почтой России в 2016 году. Банк специализируется на оказании широкого спектра услуг массовому розничному сегменту. Развитие филиальной сети осуществляется на базе отделений Почты России, а также в стрит-ритейле. Основным источником фондирования выступают средства физических лиц.
На текущий момент ПАО «ВТБ» и ФГУП «Почта России» контролируют по 49,99% акций Почта Банка, еще две акции принадлежат президенту — председателю правления Почта Банка Дмитрию Руденко.
По данным Банки.ру, на 1 марта 2019 года нетто-активы банка — 416,77 млрд рублей (26-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 43,61 млрд, кредитный портфель — 318,62 млрд, обязательства перед населением — 323,61 млрд.
АО «БМ-Банк» (бывш. ОАО «АКБ «Банк Москвы») — банк, образовавшийся в рамках процесса реорганизации ОАО «Банк Москвы». Ключевым направлением деятельности является работа с проблемными и непрофильными активами в рамках их реализации. Банк входит в состав Группы ВТБ. БМ-Банк продолжит свое существование в соответствии с целями, утвержденными планом финансового оздоровления. На текущий момент 100% акций банка Москвы находятся под прямым контролем ПАО «Банк ВТБ», который, в свою очередь, контролируется РФ в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.
По данным Банки.ру, на 1 марта 2019 года нетто-активы банка — 544,86 млрд рублей (19-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 52,74 млрд, кредитный портфель — 116,46 млрд.
По данным Банки.ру, на 1 марта 2019 года нетто-активы банка — 13 941,98 млрд рублей (2-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1 572,61 млрд, кредитный портфель — 9 515,37 млрд, обязательства перед населением — 3 888,31 млрд.