ПАО «Почта Банк» — универсальный розничный банк, созданный группой ВТБ и Почтой России в 2016 году. Банк специализируется на оказании широкого спектра услуг массовому розничному сегменту. Развитие филиальной сети осуществляется на базе отделений Почты России, а также в стрит-ритейле. Основным источником фондирования выступают средства физических лиц.

На текущий момент ПАО «ВТБ» и ФГУП «Почта России» контролируют по 49,99% акций Почта Банка, еще две акции принадлежат президенту — председателю правления Почта Банка Дмитрию Руденко.

По данным Банки.ру, на 1 марта 2019 года нетто-активы банка — 416,77 млрд рублей (26-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 43,61 млрд, кредитный портфель — 318,62 млрд, обязательства перед населением — 323,61 млрд.