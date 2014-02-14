Рейтинги банков, рассчитанные российскими рейтинговыми агентствами (РА), хотят уравнять с оценками международных РА. Данной целью задался ЦБ РФ, выполняющий функции мегарегулятора финансовых рынков.

По словам источника портала Банки.ру , принимавшего участие во встрече руководства ЦБ с представителями банковского сообщества на тему «Регулирование деятельности коммерческих банков», регулятор намерен сделать рейтинги российских РА сопоставимыми с международными оценками деятельности кредитных организаций.

Разработкой соответствующих шкал сопоставления рейтингов будет заниматься служба Банка России по финансовым рынкам , возглавляемая первым зампредом ЦБ Сергеем Швецовым. Таким образом, регулятор сделает шаг в сторону борьбы с разделением рейтинговых агентств на российские и международные.

Другой источник портала Банки.ру добавил, что рейтинговые агентства уже неоднократно обращались к ЦБ и различным банковским ассоциациям с просьбой «побороть эту странную практику» выделения российских рейтинговых агентств в отдельный класс. По его словам, принципиальных отличий в подходах к оценке рисков и кредитоспособности банков между РА, работающими в тех или иных странах, нет.

Вместе с тем данный шаг со стороны ЦБ налагает на российские рейтинговые агентства повышенные требования, добавляет собеседник портала. С соответствующей инициативой еще в марте 2012 года выступил Минфин РФ, утвердивший единую шкалу соответствия всех семи рейтинговых агентств, работающих на российском рынке. Данная шкала была утверждена экспертным советом и направлена в ЦБ, ФСФР, Минэкономики и Всемирный банк . Однако она по-прежнему носит лишь рекомендательный характер.