ЦБ не видит необходимости в спешке с публикацией списка системно значимых для России банков с учетом текущей ситуации на рынке. Об этом порталу Банки.ру сообщил один из участников ежегодной встречи руководства регулятора с представителями банковского сообщества в подмосковном пансионате «Бор».

По словам участников встречи, основные вопросы, которые беспокоят ЦБ, — это достоверность банковской отчетности, а также проведение рядом кредитных организаций сомнительных операций. Не обошли вниманием собравшиеся и вопрос о списке системно значимых банков. Как сообщил Банки.ру один из финансистов, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что таких кредитных организаций может быть 50—60, при этом к ним будут применяться более жесткие требования и усиленные надзорные меры.

К настоящему моменту уже известны названия банков, попавших в «белый список» ЦБ. Это государственный Газпромбанк, Промсвязьбанк братьев Ананьевых и Райффайзенбанк. Внешэкономбанк , государственный банк развития, в этот перечень не попал.

Однако регулятор, рассказывает собеседник Банки.ру, не собирается спешить с публикацией списка системно значимых банков. «Это тонкий момент, немного политический. ЦБ понимает, что если в неудачное время опубликовать этот список и неправильно позиционировать, то это может вызвать переток вкладчиков из мелких в крупные банки», — говорит финансист. В нынешних условиях, когда доверие населения к банковской системе снижено вследствие серии отзывов лицензий в конце 2013 года, публикация списка системно значимых банков может оказать негативное влияние на систему в целом.

В список, по задумке ЦБ, попадут банки, которые аккумулировали на своих балансах в совокупности не менее 80% активов всего сектора. Если же тот или иной банк, отнесенный регулятором к числу системоообразующих, не сможет выполнять повышенные требования, то акционеры и менеджмент такой кредитной организации получат возможность вывести ее из списка. При этом банку придется, по словам собеседника портала, немного снизить деловую активность.