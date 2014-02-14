Совет директоров Банка России по итогам заседания по вопросу процентной политики принял решение оставить ключевую ставку на уровне в 5,5%. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

С сентября 2013 года в качестве ключевой ставки денежного рынка используется ставка недельного аукционного РЕПО , а ставка рефинансирования (8,25%) приобрела статус справочной. Следующее заседание совета директоров ЦБ состоится 14 марта, пресс-релиз о принятых решениях планируется опубликовать в 13:30 мск.

Как отмечается в пресс-релизе регулятора, решение о сохранении ставки на текущем уровне принято «на основе анализа текущих тенденций и макроэкономического прогноза, согласно которому при неизменной направленности денежно-кредитной политики инфляция будет близка к целевому уровню в конце 2014 года на фоне невысоких темпов роста российской экономики».

В ЦБ подчеркивают, что темпы роста экономики страны остаются низкими, продолжается стагнация промпроизводства. Темпы инфляции в начале текущего года снизились, составив 6,1% в годовом выражении по состоянию на 10 февраля.

Как ожидается, снижению темпов роста цен будут способствовать сохранение совокупного выпуска товаров и услуг ниже потенциального уровня и относительно низкие темпы роста денежных агрегатов. Однако в случае повышения вероятности отклонения инфляции от целевых ориентиров Банк России «будет готов ужесточить денежно-кредитную политику», подчеркивается в пресс-релизе.