Банки требуют дополнительных гарантий от операторов и расчетных центров платежных систем
ПриватБанк, по словам руководителя направления «Платежи и переводы» Михаила Рогальского, включил «в условия сотрудничества обязательные банковские гарантии от систем переводов в размере недельной суммы расчетов». По тому же пути пошли узбекские Агробанк, «Ипак Йули» и Ипотека-Банк. Представитель одного из них на условиях анонимности заявил газете: «Если в прошлом году мы требовали банковских гарантий, страховых депозитов или перехода на расчеты «день в день» лишь от систем, принадлежащих небанковским кредитным организациям, то после истории с Migom рассматриваем вопрос и относительно тех, что контролируются банками, и активнее требуем дополнительных гарантий».
Расчеты внутри систем денежных переводов предусматривают, что банк — получатель перевода выдает его из собственных средств, а затем получает возмещение от расчетного центра системы. По данным ЦБ, за 11 месяцев 2013 года из России через системы переводов было перечислено 21,4 млрд долларов, из них 18,9 млрд — в страны СНГ (в первую очередь в Узбекистан, Таджикистан и на Украину). В Migom одним из расчетных центров был банк «Евротраст», он лишился лицензии 11 февраля. Второй расчетный центр — НКО «Мигом», по данным «Коммерсанта» держала средства (порядка 200 млн рублей) в «Евротрасте» и также перестала исполнять обязательства. Это привело к остановке выплат банкам, уже выдавшим переводы получателям.
Источник: Коммерсант
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