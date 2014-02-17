Совладелец Совкомбанка Сергей Хотимский подтвердил информацию о кадровых перестановках в ДжиИ Мани Банке. О том, что председатель правления ДжиИ Мани Банка Хольгер Лаубенталь покинет свой пост и эту должность займет член правления Совкомбанка Кирилл Соколов, сообщалось при закрытии сделки.
На текущий момент весь предыдущий состав правления покинул кредитную организацию. Вместе с Лаубенталем в правление входили финансовый директор Галина Гавриш, директор департамента управления рисками Андрей Гулецкий (перешел в ВТБ24), а также руководители департаментов внутреннего контроля, развития бизнеса и операционной поддержки. Кроме членов правления банк также покинут все экспаты, занимавшие высокие должности, они вернутся в General Electric. Помимо уже названных предправления и финансового директора, это руководитель департамента маркетинга и продуктов Джейсон Кинг и директор департамента продаж Чаба Шоош.
Впрочем, нескольких представителей управленческой команды ДжиИ Мани Банка решено оставить, и даже расширить их полномочия. По словам собеседников «Коммерсанта», директор департамента IT Татьяна Архарова теперь также будет руководить операционным блоком, а глава департамента управления персоналом Вероника Бубенок станет курировать это направление в обоих банках. Кроме того, общий проектный офис двух банков возглавит Альберт Борис из ДжиИ Мани Банка.
На текущий момент, согласно информации на сайте ДжиИ Мани Банка, в состав его правления, помимо председателя Кирилла Соколова, входят лишь главбух Ирина Лаптева и Сергей Богданович, отвечающий за административный блок. Однако в дальнейшем, после согласования с ЦБ, состав правления будет расширен до пяти человек за счет сотрудников ДжиИ Мани Банка, получивших повышение.
ПАО «Совкомбанк» — крупный региональный финансовый институт с широкой сетью подразделений по России, крупнейший из зарегистрированных в Костромской области. Основные направления деятельности — обслуживание и кредитование частных клиентов, корпоративно-инвестиционный бизнес, операции с ценными бумагами. Основными источниками фондирования выступают вклады физических лиц и средства с межбанковского рынка.
Совкомбанк находится под контролем группы российских бизнесменов, в том числе ключевых членов руководства. Основными бенефициарами Совкомбанка являются его основатели братья Сергей и Дмитрий Хотимские (в совокупности 37,22% акций по состоянию на 30 мая 2018 года), Алексей Фисун (19,85%), Михаил Клюкин (12,95%), председатель наблюдательного совета банка и бывший член совета директоров компании «М. Видео» Михаил Кучмент (7,98%), председатель правления банка Дмитрий Гусев (7,67%), Фаина Балк (3,15%), Марина Яковлева (2,59%), Виктор Кобелев (2,06%). Доли остальных акционеров не превышают 2%. Алексей Фисун, Дмитрий и Сергей Хотимские, а также Михаил Клюкин входят в состав наблюдательного совета банка.
По данным Банки.ру, на 1 марта 2019 года нетто-активы банка — 1 007,74 млрд рублей (15-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 105,20 млрд, кредитный портфель — 408,09 млрд, обязательства перед населением — 384,90 млрд.