Центробанк зарегистрировал в конце января небанковскую кредитную организацию (НКО) «Универсальная электронная карта» с уставным капиталом 90 млн рублей. НКО («дочка» ОАО «УЭК», крупнейшим акционером которой является Сбербанк) обеспечит совершение держателями универсальных электронных карт (УЭК) онлайн-платежей за госуслуги, а также даст пользователям возможность открывать электронные кошельки, пишут «Известия».

Соответствующая лицензия организацией пока не получена, поскольку не оплачен уставный капитал, но предусмотренный законом для этого срок еще не истек. НКО будет обеспечивать возможность онлайн-платежей за услуги значительного количества учреждений, представленных на портале «УЭК-Онлайн». В их числе государственные и муниципальные органы власти, а также бюджетные учреждения (детские сады, школы, поликлиники). В частности, оплачивать онлайн можно будет штрафы ГИБДД, госпошлины, услуги ЖКХ, мобильную связь и так далее.

Планируется, что НКО также будет выступать в роли оператора по переводу электронных денежных средств, что позволит пользователям портала открывать электронные кошельки и пополнять транспортное приложение УЭК.

Клиентам портала УЭК предоставят и такие дополнительные сервисы, не связанные с платежами, как присоединение электронной подписи к документам, доступ в личный кабинет и прочее. По информации ОАО «УЭК», для реализации этих целей НКО в качестве полноправного участника присоединится к российской платежной системе «Универсальная электронная карта». Она создана на базе платежной системы ПРО100, которая разработана Сбербанком, но широкого распространения не получила.