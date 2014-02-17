УЭК создает свой электронный кошелек
Соответствующая лицензия организацией пока не получена, поскольку не оплачен уставный капитал, но предусмотренный законом для этого срок еще не истек. НКО будет обеспечивать возможность онлайн-платежей за услуги значительного количества учреждений, представленных на портале «УЭК-Онлайн». В их числе государственные и муниципальные органы власти, а также бюджетные учреждения (детские сады, школы, поликлиники). В частности, оплачивать онлайн можно будет штрафы ГИБДД, госпошлины, услуги ЖКХ, мобильную связь и так далее.
Планируется, что НКО также будет выступать в роли оператора по переводу электронных денежных средств, что позволит пользователям портала открывать электронные кошельки и пополнять транспортное приложение УЭК.
Клиентам портала УЭК предоставят и такие дополнительные сервисы, не связанные с платежами, как присоединение электронной подписи к документам, доступ в личный кабинет и прочее. По информации ОАО «УЭК», для реализации этих целей НКО в качестве полноправного участника присоединится к российской платежной системе «Универсальная электронная карта». Она создана на базе платежной системы ПРО100, которая разработана Сбербанком, но широкого распространения не получила.
Источник: Известия
Подпишитесь на Банки.ру в Яндекс.Дзен