Банк «Уралсиб» приобрел 50% акций Башкирского Промышленного Банка (Башпромбанка), увеличив тем самым свою долю в уставном капитале кредитной организации до 99,999965%. Об этом свидетельствуют официальные материалы фининститута.

В декабре 2013 года «Уралсиб» стал владельцем 137,237 трлн акций Башпромбанка, или 49,99996% доли, за 190 млн рублей. Сумма последней сделки не раскрывается.

В начале ноября прошлого года Министерство земельного имущества Башкирии выставило на торги акции Башкирского Промышленного Банка. Победителем аукциона стал «Уралсиб».

По данным портала Банки.ру , «Башпром» входит в восьмую сотню кредитных организаций РФ по размеру активов и в топ-500 — по показателю чистой прибыли.