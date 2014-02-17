Банк «Уралсиб» приобрел 50% акций Башкирского Промышленного Банка (Башпромбанка), увеличив тем самым свою долю в уставном капитале кредитной организации до 99,999965%. Об этом свидетельствуют официальные материалы фининститута.
В декабре 2013 года «Уралсиб» стал владельцем 137,237 трлн акций Башпромбанка, или 49,99996% доли, за 190 млн рублей. Сумма последней сделки не раскрывается.
В начале ноября прошлого года Министерство земельного имущества Башкирии выставило на торги акции Башкирского Промышленного Банка. Победителем аукциона стал «Уралсиб».
По данным портала Банки.ру, «Башпром» входит в восьмую сотню кредитных организаций РФ по размеру активов и в топ-500 — по показателю чистой прибыли.
ПАО «Банк Уралсиб» — один из крупнейших российских банков с развитой региональной сетью, основной актив одноименной финансовой корпорации. Банк можно назвать универсальным с уклоном в кредитование и обслуживание счетов физических и юридических лиц. Кроме того, «Уралсиб» активно работает на валютном рынке, рынках ценных бумаг и межбанковских кредитов. До ноября 2015 года ключевым владельцем банка выступал председатель совета директоров ФК «Уралсиб» Николай Цветков. 4 ноября Банк России объявил о санации банка «Уралсиб». Инвестором был избран крупнейший акционер «Нефтегазиндустрии», бизнесмен и бывший банкир Владимир Коган, который впоследствии приобрел 82% акций кредитной организации. Николай Цветков сохранил миноритарный пакет.
По данным на 31 мая 2018 года, Владимиру Когану принадлежало 81,81% акций Банка Уралсиб, 11,35% акций оставалось напрямую за Николаем Цветковым, доли в 1,38% и 1,37% принадлежали Ренату Акберову и Ольге Васильевой соответственно. Оставшаяся часть акций (4,09%) была распределена между миноритариями.
По данным Банки.ру, на 1 февраля 2019 года нетто-активы банка — 560,03 млрд рублей (19-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 52,32 млрд, кредитный портфель — 256,21 млрд, обязательства перед населением — 155,34 млрд.