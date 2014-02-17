Национальная пенсионная ассоциация в ближайшее время направит в ЦБ коллективное письмо от имени негосударственных пенсионных фондов (НПФ) с просьбой дать разъяснения по вопросу применения пенсионного законодательства, сообщили корреспонденту Банки.ру во время круглого стола на тему «Реформа негосударственных пенсионных фондов», организованного Deloitte.

Как говорится в письме за подписью генерального директора Анатолия Рабиновича (копия есть у Банки.ру. — Прим. ред.), НПФ просят, в частности, разъяснить, возможна ли реорганизация НПФ в форме преобразования в акционерные пенсионные фонды. Кроме того, участникам рынка непонятно, в каком порядке и в каком объеме в отношении НПФ применяются положения ст. 33 закона «О негосударственных пенсионных фондах», есть ли необходимость в проведении аудиторской проверки и многое другое. По словам директора практики налогообложения и права Deloitte Натальи Кошелевой, на сегодняшний день только четыре из 125 НПФ начали подготовку к процедуре акционирования НПФ.

«Мы считаем, что Центральный банк должен дать пояснения, как применять законодательные акты, поскольку у негосударственных пенсионных фондов накопилось достаточно много вопросов», — подчеркнула Кошелева. В противном случае, по словам представителей Deloitte, НПФ столкнутся с трудностями при акционировании, что может повлечь за собой отзыв лицензий.