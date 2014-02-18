Минфин РФ не ожидает, что покупка валюты для пополнения Резервного фонда на 212,2 млрд рублей окажет влияние на курс рубля, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

«Мы не ожидаем, что это окажет какое-то влияние на рубль», — сказал Моисеев.

«Моя личная экспертная точка зрения — что всегда в первом квартале рубль укреплялся, соответственно я как бывший эксперт продолжаю считать, что это вполне возможно и в этом году», — добавил он.

«Главная цель наших действий — это обеспечение ликвидности банковской системы», — подчеркнул замглавы Минфина. Он напомнил, что ранее Минфин часто упрекали в том, что его действия приводят к снижению ликвидности в российской банковской системе. «Такой механизм позволяет эту ликвидность не изымать», — заявил Моисеев.

Он отметил, что интервенции Банка России направлены в первую очередь на сглаживание колебаний курса рубля. «Ни у кого нет иллюзий — ни у нас, ни у ЦБ, что эти интервенции как-то повлияли на номинальное значение курса. Да, они повлияли на траекторию, но в конечном итоге курс приходит туда, куда он приходит по действиям рынка», — сказал Моисеев.

Действия Минфина, по его словам, направлены на обеспечение ликвидности банковского сектора.

Кроме того, по его словам, Минфин с 20 февраля начнет операции по покупке валюты у ЦБ на 3,5 млрд рублей ежедневно до конца мая текущего года.

«Минфин России и Федеральное казначейство в целях перечисления в Резервный фонд по итогам 2013 года дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в объеме 212,2 миллиарда рублей приступят 20 февраля 2014 года к проведению операций по покупке за счет указанных средств иностранной валюты на внутреннем валютном рынке», — сказал Моисеев.

«Конверсия данной суммы будет производиться равномерно до конца мая 2014 года путем ежедневной покупки у Банка России иностранных валют в объеме, эквивалентном 3,5 миллиарда рублей в день», — сообщил чиновник.

Он уточнил, что покупка будет осуществляться Федеральным казначейством в Центральном банке по официальному курсу ЦБ на дату проведения расчетов. «А ЦБ, который является нашим агентом, уже потом сам в зеркальных объемах покупает на рынке», — добавил он.

«То есть ни Министерство финансов, ни Федеральное казначейство на рынок не выходят, выходит Центральный банк», — подчеркнул он. Моисеев добавил, что ЦБ, соответственно, на эту сумму будет уменьшать объем собственных валютных интервенций.

Также сообщается, что Федеральное казначейство с 20 февраля начнет проводить отбор заявок банков для размещения на депозитах остатков на счетах Казначейства на сумму 60 млрд рублей сроком на 91 день.

«С четверга они будут проводить отбор заявок организаций на размещение 60 миллиардов на 91 день», — сообщил Моисеев. Он пояснил, что эта мера направлена на повышение ликвидности в банковской сфере. «Это та самая длинная ликвидность, о которой нас банки всегда просили», — сказал Моисеев.

Он сообщил также, что в настоящее время Казначейство уже разместило на счетах в банках остатки на общую сумму 260 млрд рублей.

Кроме того, он заявил, что Минфин и Казначейство в течение I квартала текущего года определят предельную сумму на счетах Казначейства, средства свыше которой будут размещаться на банковских депозитах. «Мы сейчас ведем работу с Федеральным казначейством над тем, чтобы снизить планку ликвидности, которую они оставляют у себя на едином счете для того, чтобы обеспечить исполнение бюджетных обязательств», — сказал замглавы Минфина.

В настоящее время, по его словам, такая планка не установлена на уровне нормативного акта, однако Казначейство использует некую ориентировочную величину — 0,5 трлн рублей. В ближайшее время Минфин и Казначейство намерены детально просчитать, какой именно должна быть эта планка, чтобы Казначейство могло исполнить любые обязательства бюджета. «Есть ряд идей по поводу того, как эту планку сделать существенно ниже, чем она сейчас», — сказал Моисеев.