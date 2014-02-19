На этой неделе портал Банки.ру подготовил сравнительный анализ долларовых пополняемых депозитов сроком размещения один год в московских банках с ежемесячной капитализацией процентов.

Для оценки вкладов были заданы следующие параметры: сумма — до 10 тыс. долларов США включительно, срок размещения — один год, ежемесячная капитализация процентов, депозит можно только пополнять, частичные снятия запрещены.

Такие вклады интересны гражданам, обладающим свободными денежными средствами в иностранной валюте в пределах суммы страхового возмещения и желающим разместить их на среднесрочный период времени, а также пополнять свои сбережения время от времени.

Максимальная доходность по вкладам, попавшим в рейтинг, составляет 6,3% годовых, минимальная — 4,25%. Средний уровень процентных ставок — 5%. Сумма минимального первоначального взноса варьируется от 30 долларов США до 10 тыс.

Лидером рейтинга стал депозит «Максимальный Плюс» банка «Евромет» — 6,3% годовых. Второе место со ставкой 5,75% заняли вклады «На льготных условиях» Москоммерцбанка и «Накопительный» банка «БФГ-Кредит». На третьей строчке оказался депозит «Плюс Премия» Сберкред Банка — 5,65%.

Обзор составлен на 18 февраля 2014 года на основе базы данных Банки.ру по вкладам физических лиц, в которой насчитывается порядка 5 тыс. предложений более чем 600 кредитных организаций.