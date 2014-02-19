Дочерним банкам ВЭБа в странах СНГ потребовалась докапитализация. По сведениям «Коммерсанта», в случае с БелВнешэкономбанком (БелВЭБ) речь идет о десятилетнем субординированном кредите на 15 млн долларов. Предполагается, что в суборд будет конвертирована кредитная линия, уже открытая ВЭБом белорусской «дочке». Ранее проблемы с достаточностью капитала возникли у украинской «дочки» ВЭБа — Проминвестбанка (ПИБ). В прошлом году его пришлось докапитализировать на 365 млн долларов. Причина — создание резервов под проблемные кредиты, что критически давило на капитал. Но, как выяснилось, это была только первая часть докапитализации. Теперь на эти же цели ПИБу требуется еще 405 млн долларов, указывают источники издания. Вопрос о докапитализации обеих «дочек» ВЭБа может быть вынесен на одно из ближайших заседаний его набсовета.

Проблемы дочернего банка на Украине для ВЭБа критичнее и по масштабу, и по возможным последствиям — вплоть до введения в банк временной администрации Нацбанка Украины и последующего банкротства ПИБа, указывают источники «Коммерсанта». Так что решение о докапитализации придется принимать оперативно. Источник текущей докапитализации — конвертация действующих кредитных линий, предоставленных Внешэкономбанком, в акции Проминвестбанка. Это позволит не увеличивать общий страновой риск ВЭБа на Украину и украинский дочерний банк.

Проблемы ВЭБа в Белоруссии не столь критичны, но могут усугубиться. По данным источников «Коммерсанта», имеющегося у БелВЭБа капитала хватает на выполнение норматива его достаточности, установленного регулятором (Н1, минимум 10%), но может не хватить для выполнения ковенант по кредитам и гарантиям, привлеченным банком от своих кредиторов. А это сопряжено с риском закрытия ими кредитных линий и отзыва предоставленных гарантий. Причем если на Украине проблемы у «дочки» ВЭБа могут быть связаны в том числе с политическим кризисом и его последствиями, то в Белоруссии причина их возникновения, скорее, в качестве активов самого БелВЭБа, отмечает издание.

Источник «Коммерсанта» в ВЭБе признает, что БелВЭБ нуждается в срочной докапитализации, но особых угроз в этом не видит. По его данным, никто из банков-кредиторов не уведомлял белорусскую «дочку» ВЭБа о закрытии кредитных линий и отзыве гарантий из-за нарушения ковенант, указанных в соглашениях. Продавать «дочерние» банки ввиду постоянной их нужды в капитале ВЭБ не намерен. «Это стратегические инвестиции Внешэкономбанка. Цель — увеличение доли дочерних банков в обслуживании товарооборота и российского экспорта», — заявили изданию в пресс-службе ВЭБа.