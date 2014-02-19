Проблемы дочернего банка на Украине для ВЭБа критичнее и по масштабу, и по возможным последствиям — вплоть до введения в банк временной администрации Нацбанка Украины и последующего банкротства ПИБа, указывают источники «Коммерсанта». Так что решение о докапитализации придется принимать оперативно. Источник текущей докапитализации — конвертация действующих кредитных линий, предоставленных Внешэкономбанком, в акции Проминвестбанка. Это позволит не увеличивать общий страновой риск ВЭБа на Украину и украинский дочерний банк.
Проблемы ВЭБа в Белоруссии не столь критичны, но могут усугубиться. По данным источников «Коммерсанта», имеющегося у БелВЭБа капитала хватает на выполнение норматива его достаточности, установленного регулятором (Н1, минимум 10%), но может не хватить для выполнения ковенант по кредитам и гарантиям, привлеченным банком от своих кредиторов. А это сопряжено с риском закрытия ими кредитных линий и отзыва предоставленных гарантий. Причем если на Украине проблемы у «дочки» ВЭБа могут быть связаны в том числе с политическим кризисом и его последствиями, то в Белоруссии причина их возникновения, скорее, в качестве активов самого БелВЭБа, отмечает издание.
Источник «Коммерсанта» в ВЭБе признает, что БелВЭБ нуждается в срочной докапитализации, но особых угроз в этом не видит. По его данным, никто из банков-кредиторов не уведомлял белорусскую «дочку» ВЭБа о закрытии кредитных линий и отзыве гарантий