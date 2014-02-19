Банк России вводит новые меры по защите информации при осуществлении денежных переводов, сообщил на VI Уральском банковском форуме в Магнитогорске замдиректора департамента национальной платежной системы ЦБ Роман Прохоров, передает корреспондент Банки.ру.

Изменения, которые предлагается внести, затрагивают осуществление переводов с использованием банкоматов и платежных терминалов, а также мобильный и интернет-банкинги и использование платежных карт. Как отметил представитель регулятора, предусмотрены как концептуальные изменения, так и ряд технических решений.

«Учитывая, что креативный ряд используемых банкоматов и терминалов достаточно широк, а также то, что условия их использования тоже сильно различаются, вводится такое понятие, как классификация банкоматов и платежных терминалов с точки зрения классификации защитных мер», — сообщил Прохоров.

По его словам, на лицевой панели банкоматов и терминалов должны быть размещены сведения, которые позволят клиенту уберечься от наиболее существенных методов хищения наличных.

При использовании интернет-банкинга должен быть ограничен лимит на осуществление денежных операций. Банк России также намерен установить требования по обновлению программного обеспечения интернет-банкинга и к использованию одноразовых паролей. Кроме того, банки получат возможность блокировать «Личный кабинет» клиента по его сообщению.

Решения ЦБ затрагивают и работу мобильного банкинга. Как отметил Прохоров, изменения мобильного банкинга включают в себя новые требования к интернет-банкингу, особенности распространения данных через репозитории и защиту информации от несанкционированного доступа. Он отметил, что изменения обсуждались с участниками банковского рынка.

«Были приняты ряд замечаний сообщества. Я думаю, что в ближайшее время с учетом того, что завершается обсуждение проекта в ЦБ, мы его разместим на нашем сайте», — отметил Прохоров.