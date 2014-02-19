Миноритарные кредиторы обанкротившегося в ноябре 2010 года Межпромбанка хотят оспорить в судебном порядке действия Агентства по страхованию вкладов (АСВ) по конкурсному управлению. О такой возможности заявил в ходе пресс-конференции представитель одного из миноритарных кредиторов — ЗАО «ТехноСтройПрограмма» Гурам Гачечиладзе, передает корреспондент портала Банки.ру .

В октябре 2009 года Международный Промышленный Банк получил от ЦБ РФ беззалоговый кредит в размере порядка 43 млрд рублей. По словам представителя ООО «Депозитарий «Траст» Владислава Бржозовского, чуть меньше чем за год данная задолженность банка перед регулятором сократилась примерно на 12 млрд рублей. Оставшаяся часть долга перед ЦБ (примерно 32 млрд рублей) была реструктурирована летом 2010 года — регулятор рассрочил выплату кредита под залог принадлежавших Объединенной промышленной корпорации (ОПК) акций компании «Северная верфь», Балтийского завода и КБ «Айсберг», конечным бенефициаром которых выступал экс-сенатор от Тувы Сергей Пугачев.

В группу ОПК входил и сам Межпромбанк. Вместе с тем компании группы ОПК также были крупнейшими заемщиками МПБ. «Акции этих компаний были переданы в обеспечение кредитов банку от ЦБ», — рассказывает Гачечиладзе. Пакет акций Балтзавода в 75% был оценен по рыночной стоимости в 35 млрд рублей, а 88% акций «Северной верфи» — в 64 млрд. По данным некоторых СМИ, полученные от Центробанка деньги Пугачев выводил через якобы оказанные МПБ услуги офшорными компаниями.

ЦБ РФ отозвал лицензию у Межпромбанка 5 октября 2010 года, 30 ноября суд признал кредитную организацию банкротом. Однако спустя чуть менее чем два года, в феврале 2012-го, Арбитражный суд Москвы обратил взыскание на заложенные активы. Дальнейшие судебные процедуры были засекречены. В ходе торгов, организованных конкурсным управляющим — АСВ, — мажоритарный кредитор МПБ в лице Банка России выручил 12,4 млрд рублей от реализации акций «Северной верфи» Объединенной судостроительной компании. Таким образом, ЦБ был частично исключен из реестра требований к Межпромбанку.

По словам Бржозовского, вследствие продажи части заложенных МПБ активов с большим дисконтом АСВ смогло удовлетворить лишь порядка 2% требований миноритарных кредиторов Межпромбанка. «Это все, что удалось за три года сделать конкурсному управляющему», — говорит он. «В данном случае Центральный банк получил сумму более 12 миллиардов рублей в ущерб основной массе кредиторов Межпромбанка», — поясняет Гачечиладзе. Некоторые сделки в погашение задолженности МПБ перед регулятором на сумму в 1,2 млрд рублей АСВ удалось оспорить, что позволило вернуть часть активов банка в конкурсную массу. Однако миноритарные кредиторы Межпромбанка подвергают сомнению сделки по продаже акций «Северной верфи», которые принадлежали ЦБ.

«Для того чтобы оспорить эти сделки, необходимо оспорить действия АСВ в судебном порядке. Если мы говорим о судебной процедуре, то у нее есть несколько этапов, — поясняет Гачечиладзе. — Я не вижу оснований, по которым мелкие кредиторы не могли бы реализовать эту тактику в отношении самого Агентства по страхованию вкладов». По словам эксперта, сначала необходимо оспорить действия или бездействие Агентства по страхованию вкладов в ходе процедуры конкурсного управления, а в дальнейшем оспаривать сами сделки.