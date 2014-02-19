Стоимость бивалютной корзины на 19:00 мск составила 41,8819 рубля, что на 44 копейки больше уровня предыдущего закрытия.

Средневзвешенный курс доллара равнялся 35,6998 рубля. Курс первой сделки — 35,5445 рубля. Максимальный курс сделки составил 35,8730 рубля, минимальный — 35,5000. Курс доллара по последней сделке был равен 35,8000. Всего за торговый день совершено 14 412 сделок на 5 млрд 853 млн 139 тыс. долларов.

Средневзвешенный курс евро составил 49,0707 рубля. Курс первой сделки — 48,9000 рубля. Максимальный курс сделки равнялся 49,3500 рубля, минимальный — 48,8700. Курс евро по последней сделке — 49,3000 рубля. За торговый день проведены 1 830 сделок объемом 557 млн 922 тыс. евро.