По новым условиям на остаток по карте будет начисляться только 3% годовых, а не 10%, как раньше. По вкладу с фиксированной доходностью, открываемому вместе с картой, 10% годовых тоже не будет, доходность срочных средств на ней (3—7% годовых) будет зависеть от того, насколько активно клиент расплачивается картой в магазине. Таким образом, если раньше дебетовые карты Связного Банка были преимущественно накопительными, то теперь они станут именно расчетными. Банк постарается заработать и на комиссиях за трансакции. Кроме того, изменятся условия и по кредитным ставкам. Если сегодня средняя ставка составляет около 36% годовых, то по новым выдачам она будет около 24% годовых. Снижение должно происходить за счет привлечения более качественных заемщиков, указывают в банке.
Опрошенные «Коммерсантом» банкиры в успехе обновленной универсальной карты Связного Банка сомневаются. По словам одного из собеседников издания, «3% на остаток по карте — это совершенно бесполезный продукт: клиентов он не привлечет, а бюджет съест». Вряд ли банк сможет привлечь и клиентов во вклады при ставках ниже верхней границы рынка, то есть 10—11%, полагают они. Да и средняя кредитная ставка — 24% — у конкурентов Связного Банка вызывает удивление: она рассчитана не на массовый клиентский сегмент, на котором исторически концентрировался банк, а на средний или выше среднего, однако много качественных заемщиков в салоны связи за кредитом не заходит. Сам Давыдович рассчитывает на уже существующих клиентов банка, в частности, из числа вкладчиков (у банка около 1 млн держателей дебетовых карт).
Между тем владелец банка Максим Ноготков все еще ищет инвестора. Переговоры с «ОНЭКСИМом» приостановлены, напоминает «Коммерсант». В «Связном» рассчитывают, что инвесторы появятся летом и к тому времени пилотный проект будет обкатан. Фактически заморозить бизнес банку пришлось