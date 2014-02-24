Банк России с 24 февраля 2014 года отзывает лицензию на осуществление банковских операций у Рингкомбанка (ООО «Коммерческий банк «Русско-Ингушский») из Назрани.

Как поясняется в сообщении пресс-службы ЦБ, решение о применении к банку этой крайней меры воздействия принято в связи с неоднократным в течение года нарушением Рингкомбанком требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3) федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

«Банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», — констатируют в ЦБ. Там считают, что кредитная операция была вовлечена «в проведение сомнительных операций по выдаче наличных денежных средств клиентам — юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также со счетов физических лиц». Общий объем таких операций за 2013 год, по данным Центробанка, составил около 6 млрд рублей.

Применявшиеся Рингкомбанком правила внутреннего контроля в области противодействия отмыванию преступных доходов не соответствовали требованиям Банка России; кроме того, кредитная организация своевременно не направляла в уполномоченный орган сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю, отмечается в релизе регулятора.

В Рингкомбанке назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов приостановлены.

Рингкомбанк является участником системы страхования вкладов, а отзыв лицензии, как напомнили в ЦБ, является страховым случаем.

Согласно данным рейтинга Банки.ру, объем вкладов физлиц в Рингкомбанке на 1 февраля 2014 года — 27,273 млн рублей. По размеру активов Рингкомбанк был крупнейшим из двух небольших банков Ингушетии, а в общероссийских масштабах занимал 742-е место на 1 февраля с показателем 899,408 млн рублей.