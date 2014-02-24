ЦБ, лишивший в понедельник банковской лицензии Рингкомбанк из Назрани, сразу же объявил об отзыве лицензии у второго (меньшего из двух по размеру) ингушского банка — ООО «Коммерческий банк «Сунжа» (станица Орджоникидзевская Сунженского района).

Лицензия отозвана в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ, неоднократным в течение года нарушением требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3) ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», свидетельствует сообщение пресс-службы регулятора. Также в Банке России напомнили, что за год к КБ «Сунжа» неоднократно применялись меры, предусмотренные законом о ЦБ.

Банком «Сунжа» «проводилась высокорискованная кредитная политика и не создавались адекватные принятым рискам резервы на возможные потери по ссудной задолженности», отмечается в релизе ЦБ. Кроме того, банк, по информации регулятора, «не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, и надлежащей идентификации своих клиентов». При этом, как выяснили в ЦБ, банк «Сунжа» был вовлечен в проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами общим объемом более 1,8 млрд рублей (за 2013 год).

Руководители и собственники кредитной организации не приняли необходимых мер для нормализации ее деятельности, говорится в сообщении регулятора.

В банк назначена временная администрация, полномочия руководства приостановлены.

КБ «Сунжа» также входит в систему страхования вкладов.

Банк «Сунжа» был меньшим по размеру из двух банков Ингушетии с величиной активов 311,774 млн рублей на 1 февраля 2014 года (852-е место в России). При этом по объему вкладов населения он превосходил также потерявший в понедельник лицензию Рингкомбанк с показателем 42,951 млн рублей (против 27,273 млн).