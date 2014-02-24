ТКС Банк запустил новый сайт, который стал еще удобнее и проще в использовании. Об этом говорится в сообщении кредитной организации. В пресс-релизе отмечается, что сайт адаптирован для любых мобильных устройств. Были добавлены интерактивные и динамические элементы, обновлен контент и усовершенствован функционал.

Новый сайт пока доступен на русском языке, англоязычная версия будет обновлена в ближайшее время. Кроме того, ведется работа над созданием нового интернет-банка.

В кредитной организации отмечают, что при разработке сайта учитывались пожелания пользователей. «Мы постоянно совершенствуем онлайн-каналы связи с нашими клиентами, создавая лучшие на рынке продукты в этой области, что подтверждают многочисленные награды и независимые исследования. Работая над новым сайтом, мы уделили большое внимание дизайну, простоте изложения информации и удобству навигации», — отметил старший вице-президент ТКС Банка Артем Яманов.