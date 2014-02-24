ТКС Банк запустил новый сайт, который стал еще удобнее и проще в использовании. Об этом говорится в сообщении кредитной организации. В пресс-релизе отмечается, что сайт адаптирован для любых мобильных устройств. Были добавлены интерактивные и динамические элементы, обновлен контент и усовершенствован функционал.
Новый сайт пока доступен на русском языке, англоязычная версия будет обновлена в ближайшее время. Кроме того, ведется работа над созданием нового интернет-банка.
В кредитной организации отмечают, что при разработке сайта учитывались пожелания пользователей. «Мы постоянно совершенствуем онлайн-каналы связи с нашими клиентами, создавая лучшие на рынке продукты в этой области, что подтверждают многочисленные награды и независимые исследования. Работая над новым сайтом, мы уделили большое внимание дизайну, простоте изложения информации и удобству навигации», — отметил старший вице-президент ТКС Банка Артем Яманов.
АО «Тинькофф Банк» — моноофисный банк, подконтрольный бизнесмену Олегу Тинькову. Ключевые сегменты, в которых работает финучреждение, — кредитные карты и вклады частных лиц. С недавних пор банк обслуживает также и юридических лиц. Основная особенность — дистанционная работа с клиентами с использованием современных каналов связи и через представителей.
На текущий момент Олег Тиньков контролирует пакет в 47,31% акций банка. Доля в 51,60% акций находится в свободном обращении на Лондонской бирже (в форме GDR). Фонд Vostok Emerging Finance (акции фонда в виде депозитных расписок находятся в публичном обращении) владеет долей в 1,09%.
По данным Банки.ру, на 1 апреля 2019 года нетто-активы банка — 439,55 млрд рублей (24-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 78,51 млрд, кредитный портфель — 292,01 млрд, обязательства перед населением — 239,08 млрд.