Лицензия банка «Приполярный» на привлечение во вклады средств физлиц в рублях и иностранной валюте утратила силу с 24 февраля. Сообщение об этом размещено в разделе инсайдерской информации на сайте Банка России.

В конце января регулятор сообщил, что направил банку «Приполярный» требование о представлении ходатайства о прекращении права на работу со вкладами.

За IV квартал 2013 года банк «Приполярный» сократил объем вкладов физлиц на 26,5% до 560,68 млн рублей. В целом же за прошлый год в банке наблюдалось уменьшение объема депозитов населения на 18,3%. В структуре пассивов средства граждан занимают 49,8%.

Кроме того, 12 февраля 2014 года на внеочередном собрании акционеров банка было принято решение об уменьшении уставного капитала. Как следует из сообщения кредитной организации, уставной капитал был уменьшен на 84,83 млн рублей за счет снижения номинальной стоимости обыкновенных именных бездокументарных акций. Таким образом, капитал «Приполярного» составляет 180,27 млн рублей.