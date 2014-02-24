Внешэкономбанк 27 февраля 2014 года проведет аукцион по размещению средств пенсионных накоплений на банковских депозитах сроком на 335 дней.
По данным материалов ВЭБа, лимит аукциона составляет 100 млрд рублей. Дата возврата назначена на 28 января 2015 года.
Минимальная процентная ставка будет равна 7,3% годовых, минимальный объем одной заявки — 100 млн рублей.
Первый депозитный аукцион по размещению свободных средств пенсионных накоплений был проведен ВЭБом 29 декабря 2009 года после расширения инвестдекларации.