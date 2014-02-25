СКР проверит экс-владельца Моего Банка Глеба Фетисова и его топ-менеджеров
Если при проверке СКР обнаружит признаки преступления, будут возбуждены уголовные дела против лиц, участвовавших в подозрительных сделках. Если выявит административные правонарушения, то обращение ЦБ передадут в прокуратуру. Но есть шанс, что нарушений в сделках топ-менеджеров и решениях акционеров Моего Банка не найдут.
Мой Банк лишился лицензии 31 января, «дыра» в балансе, по оценке ЦБ, превышает 10 млрд рублей. «Спасти банк было невозможно, так как оттуда исчезло 90% активов», — цитировало в день отзыва лицензии главу Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Юрия Исаева агентство «Прайм». По мнению Исаева, проблемы в банке появились еще до смены собственника. Ранее источники, близкие к топ-менеджменту Моего Банка, сообщали «РБК daily», что «дыра» в балансе образовалась еще до ноября прошлого года, когда экс-сенатор и лидер партии «Альянс Зеленых» Глеб Фетисов продал кредитную организацию. По их словам, «дыра» при продаже банка была 8 млрд рублей и образовалась за последние пять-шесть лет в результате выдачи ряда «неудачных кредитов» и текущих убытков. Фетисов ежегодно поддерживал банк, размещая наличные денежные средства и субординированные займы, но банк «проедал больше, чем зарабатывал», говорил источник.
Фетисов постоянно обновлял команду топ-менеджеров. Так, за последние пять лет в должности предправления Моего Банка побывали выходец из ММБ (сейчас ЮниКредит Банк) Юрий Тверской, Александр Арифов (работал ранее в банке «Транспортный»), Николай Шитов (сейчас председатель совета директоров Банка Жилищного Финансирования), Кира Андрианова (до должности предправления шесть лет работала в банковской группе Фетисова). Перед продажей Моего Банка им руководил экс-глава НРБ Андрей Манойло (на должность предправления его кандидатуру не утвердил ЦБ, поэтому он был президентом кредитной организации). Источник «РБК daily», близкий к одному из бывших руководителей Моего Банка, объясняет частую смену руководителей кредитной организации недовольством Фетисовым качеством управления.
Представители Фетисова обращение Банка России в СКР не комментируют. В начале февраля они выпустили сообщение о том, что Фетисов может подать иск к новым собственникам и менеджерам Моего Банка. В нем было сказано, что действия или бездействие владельцев негативно отразились на деятельности кредитной организации. На момент отзыва лицензии на счетах банка находилось более 2 млрд рублей, принадлежащих лично Фетисову и связанным с ним структурам.
Банки: Мой Банк в «Книге Памяти»
Источник: РБК daily
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