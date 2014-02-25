Банк России с 25 февраля признал утратившей силу лицензию махачкалинского Эсидбанка на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте. Соответствующее сообщение опубликовано в разделе инсайдерской информации ЦБ.

Напомним, примерно месяцем ранее, 22 января, регулятор потребовал от Эсидбанка ходатайства о прекращении права на работу с вкладами.

По данным ЦБ, утратившее силу разрешение Эсидбанка на привлечение депозитов действовало с декабря 2002 года. В феврале 2005-го банк стал участником системы страхования вкладов.

За первый месяц 2014 года объем депозитов физлиц в Эсидбанке сократился примерно на 15% — до 590,6 млн рублей на 1 февраля с 691,2 млн на 1 января. За прошлый год объем вкладов в банке уменьшился более чем на треть (с почти 1,055 млрд рублей на начало 2013-го).

При этом, будучи небольшим банком (663-е место среди всех кредитных организаций РФ по активам на 1 февраля 2014 года, согласно сведениям Банки.ру ), «Эсид» занимает более высокое место по объему депозитов физлиц, находясь на вышеуказанную дату на 523-й строчке. Но за год позиции банка в рейтингах заметно ослабли: по активам он сместился вниз на 109 строчек, по объему вкладов — на 96, если сравнивать с началом 2013-го.

Как сообщалось, на 1 декабря прошлого года, согласно отчетности банка, доля средств физлиц в структуре его пассивов составляла 48,6% против 46,4% на начало 2013-го.

Максимальные ставки по вкладам Эсидбанка, по последним данным Банки.ру, доходят до 10% годовых.