Второй по величине активов банк в России — ВТБ — вслед за Сбербанком временно прекратил кредитование украинского населения и предприятий. Об этом сообщил журналистам президент, председатель правления госбанка Андрей Костин, передает корреспондент портала Банки.ру.

«Я дал команду новых денег не выдавать, — сказал Костин. — Мы не выдаем новых ссуд крупным предприятиям». По словам главы ВТБ, кредитная организация также приостановила выдачу займов населению Украины.

В то же время, добавил Костин, паники среди украинских клиентов банка не наблюдается. Он заверил, что украинская «дочка» располагает достаточным объемом ликвидности, что позволило не вводить ограничений на работу с вкладами.

Костин также сообщил, что объем активных операций ВТБ на Украине составляет порядка 2—3% от совокупного объема операций банка. «Это не столь материально для бизнеса банка», — считает он. Объем суверенных обязательств правительства Украины на балансе ВТБ также составляет порядка 2%, добавил глава госбанка.

Однако Костин признал, что в целом политическая ситуация на Украине «достаточно острая». «Наверное, она будет продолжать быть такой еще в течение ближайших двух месяцев — до выборов президента», — предположил глава ВТБ.

На прошлой неделе о временном прекращении проведения некоторых видов активных операций, в частности по кредитованию клиентов «с улицы», объявил крупнейший банк РФ — Сбербанк.