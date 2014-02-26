Второй по величине активов банк в России — ВТБ — вслед за Сбербанком временно прекратил кредитование украинского населения и предприятий. Об этом сообщил журналистам президент, председатель правления госбанка Андрей Костин, передает корреспондент портала Банки.ру.
«Я дал команду новых денег не выдавать, — сказал Костин. — Мы не выдаем новых ссуд крупным предприятиям». По словам главы ВТБ, кредитная организация также приостановила выдачу займов населению Украины.
В то же время, добавил Костин, паники среди украинских клиентов банка не наблюдается. Он заверил, что украинская «дочка» располагает достаточным объемом ликвидности, что позволило не вводить ограничений на работу с вкладами.
Костин также сообщил, что объем активных операций ВТБ на Украине составляет порядка 2—3% от совокупного объема операций банка. «Это не столь материально для бизнеса банка», — считает он. Объем суверенных обязательств правительства Украины на балансе ВТБ также составляет порядка 2%, добавил глава госбанка.
Однако Костин признал, что в целом политическая ситуация на Украине «достаточно острая». «Наверное, она будет продолжать быть такой еще в течение ближайших двух месяцев — до выборов президента», — предположил глава ВТБ.
На прошлой неделе о временном прекращении проведения некоторых видов активных операций, в частности по кредитованию клиентов «с улицы», объявил крупнейший банк РФ — Сбербанк.
По данным Банки.ру, на 1 января 2019 года нетто-активы банка — 13 949,42 млрд рублей (2-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1 583,66 млрд, кредитный портфель — 9 550,92 млрд, обязательства перед населением — 3 829,63 млрд.