Второй по величине активов банк в России — ВТБ — вслед за Сбербанком временно прекратил кредитование украинского населения и предприятий. Об этом сообщил журналистам президент, председатель правления госбанка Андрей Костин, передает корреспондент портала Банки.ру.

«Я дал команду новых денег не выдавать, — сказал Костин. — Мы не выдаем новых ссуд крупным предприятиям». По словам главы ВТБ, кредитная организация также приостановила выдачу займов населению Украины.

В то же время, добавил Костин, паники среди украинских клиентов банка не наблюдается. Он заверил, что украинская «дочка» располагает достаточным объемом ликвидности, что позволило не вводить ограничений на работу с вкладами.

Костин также сообщил, что объем активных операций ВТБ на Украине составляет порядка 2—3% от совокупного объема операций банка. «Это не столь материально для бизнеса банка», — считает он. Объем суверенных обязательств правительства Украины на балансе ВТБ также составляет порядка 2%, добавил глава госбанка.

Однако Костин признал, что в целом политическая ситуация на Украине «достаточно острая». «Наверное, она будет продолжать быть такой еще в течение ближайших двух месяцев — до выборов президента», — предположил глава ВТБ.

На прошлой неделе о временном прекращении проведения некоторых видов активных операций, в частности по кредитованию клиентов «с улицы», объявил крупнейший банк РФ — Сбербанк.

ВТБ ПАО «Банк ВТБ» — системообразующий финансовый институт, являющийся ключевым звеном банковской группы ВТБ и одним из крупнейших банков России. После успешного SPO банка в мае 2013 года доля государства в ВТБ сократилась до 60,9% акций. Ключевые направления деятельности — работа с корпоративными клиентами и финансовыми организациями, в том числе с государственными структурами и предприятиями. В мае 2016 года, после завершения процесса интеграции Банка Москвы, в ВТБ было образовано отдельное розничное направление — «ВТБ Банк Москвы», включающее в себя обслуживание клиентов — физических лиц и представителей малого бизнеса. В январе 2018 года состоялось присоединение ПАО «Банк ВТБ 24» к банку ВТБ.
По состоянию на 20 сентября 2018 года Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) владеет 60,93% обыкновенных акций Банка ВТБ, 7,34% обыкновенных акций принадлежит ПАО Банк «ФК Открытие» и связанным с ним структурам, 5,99% контролирует ПАО «Бинбанк», 2,95% — Государственный Нефтяной фонд Республики Азербайджан (ГНФАР), 2,35% у катарского инвестиционного фонда Qatar Investment Authority. Акционеры-миноритарии владеют 20,44% обыкновенных акций кредитной организации. Обыкновенные акции банка обращаются на Московской бирже, а также на Лондонской фондовой бирже в форме глобальных депозитарных расписок.


По данным Банки.ру, на 1 января 2019 года нетто-активы банка — 13 949,42 млрд рублей (2-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1 583,66 млрд, кредитный портфель — 9 550,92 млрд, обязательства перед населением — 3 829,63 млрд.