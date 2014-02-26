Украина попросила Международный валютный фонд о помощи в подготовке новой программы финподдержки. Об этом заявил в среду председатель Нацбанка страны Степан Кубив, добавив, что новое правительство Украины скоро подготовит и свою антикризисную программу, передает Reuters.

Кубив заявил журналистам, что НБУ принимает меры для остановки оттока капитала из страны, который усилился с момента выхода на улицы в ноябре прошлого года демонстрантов, протестующих против отмены Виктором Януковичем соглашения Украины с ЕС.

Янукович, как заключила в субботу Верховная рада Украины, самоустранился от выполнения функций главы государства. Сейчас он находится в розыске.

Кубив сообщил о прошедших встречах с представителями МВФ, на которых состоялся «обмен информацией». По словам главы Нацбанка, представители МВФ были приглашены на Украину для работы над новой программой поддержки.

Кубив уточнил, что антикризисный план будет принят «завтра или послезавтра». Также он сообщил, что НБУ в ближайшие дни не будет вмешиваться в ситуацию на валютном рынке для поддержки гривны.

Ранее в среду один из топ-чиновников Нацбанка заявил, что украинский регулятор отказался от политики управляемого валютного курса в пользу гибкого курсообразования.

Гривна в среду дошла до ценового дна: курс американской валюты преодолел отметку в 10 гривен за доллар. Ослабление украинской валюты с начала года составило 19%.