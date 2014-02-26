Члены Национального платежного совета на общем собрании 26 февраля избрали на пост председателя правления НП «НПС» Алму Обаеву. Об этом говорится в сообщении, которое НПС распространил в среду.

«Алма Сакеновна имеет большой опыт работы в банковской системе: она работала в Национальном банке Республики Казахстан, с 2007 года работает в Центральном банке Российской Федерации, много лет посвятила науке», — отметил исполнительный вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей, председатель наблюдательного совета НПС Александр Мурычев. Он указал, что в Банке России Обаева занималась созданием нормативной базы для формирования национальной платежной системы.

Зампред правления Альфа-Банка, член совета директоров НП «НПС» Владимир Сенин уточнил, что Обаева занимала в Центробанке должность заместителя директора департамента регулирования расчетов. Он напомнил, что Алма Обаева была одним из авторов закона о национальной платежной системе и стояла у истоков создания НП «НПС».

Обаева вступит в должность председателя правления Национального платежного совета 17 марта текущего года, следует из сообщения НПС.