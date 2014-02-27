Говорить о международной многосторонней финансовой помощи Украине пока рано, но Россия будет находиться в контакте с международными финансовыми организациями и партнерами в США и ЕС по этому вопросу, сказал журналистам в среду в Вашингтоне министр экономического развития России Алексей Улюкаев.

«Сначала нам надо получить больше информации о том, что происходит в украинской экономике», — сказал Улюкаев, отвечая на вопрос, намерена ли Россия участвовать в многосторонних переговорах о финансовой поддержке Украины.

По его словам, Россия при решении этого вопроса будет в контакте с международными финансовыми организациями, США и ЕС.

Также Алексей Улюкаев отметил, что ситуация на Украине отражается на работе российских компаний, вовлеченных в торговлю и инвестиции.

«Пока нет информации, какая программа будет у нового правительства, каким будет его состав, какие сигналы они будут посылать международному сообществу. Но, безусловно, то, что сейчас на Украине есть: и экономический спад, и финансовые трудности, — так или иначе сказывается на работе российских компаний, вовлеченных в торговлю и инвестиции», — сказал министр.

Между тем, как пишет газета «Коммерсант», Министерство экономического развития России предложило отечественным бизнесменам поучаствовать в инвестиционных проектах стоимостью 5 млрд долларов, планируемых к реализации на территории Крыма. Издание ссылается на два источника, знакомых с ситуацией. Соответствующее обращение министерства на этой неделе получила Торгово-промышленная палата.