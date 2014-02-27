Гендиректор ФГУП «Почта России» Дмитрий Страшнов сообщил, что организация не сумеет начать оказывать банковские услуги с начала 2015 года, отметив, что для запуска нужна серьезная подготовка.

«Думаю, должна быть проведена серьезная подготовка. Это вряд ли произойдет раньше, чем процесс акционирования», — сказал Страшнов.

Ранее замминистра связи и массовых коммуникаций Михаил Евраев заявлял, что что Почта России планирует приобрести кредитную организацию через дочернюю структуру для начала оказания банковских услуг.

«Совместно с руководством Почты России мы прорабатываем возможность покупки банка через дочернюю структуру. Это связано с тем, что по закону ФГУП не может иметь в собственности кредитные организации. Использование дочерней структуры позволит снять правовые вопросы и запустить банковский бизнес еще до завершения процесса акционирования. До конца года Почта России может приступить к реализации проекта оказания банковских услуг, но это вопрос уже подготовки банка к его работе. Возможно, это будет позже», — отметил замминистра.

Между тем, по словам Страшнова, покупка банка через дочернюю структур — это один из вариантов реализации проекта. «По этому вопросу мы консультируемся с Центробанком. В ближайшее время, в течение полутора-двух месяцев уже будет определен выбор — либо это будет покупка банка, либо получение лицензии. Финального решения пока нет», — сказал Страшнов.