Украина продолжит переговоры с МВФ для получения помощи в связи со сложной ситуацией в экономике страны: предыдущие власти вывели в офшоры 70 млрд долларов. Об этом, как передает РИА Новости, заявил утвержденный Верховной радой на должность премьер-министра Арсений Яценюк.

«Мы продолжим переговоры с МВФ для получения кредита», — сказал он.

Яценюк утверждает, что бывшая украинская власть вывела в офшоры 70 млрд долларов, государственный долг достиг 75 млрд долларов.

«Разбазарено более 20 миллиардов долларов США золотовалютных резервов и получено 37 миллиардов долларов США кредитов, которые исчезли в неизвестном направлении», — заявил Яценюк.

По его словам, казна страны практически пуста.

Смена власти произошла на Украине в минувшие выходные. Верховная рада отстранила президента Виктора Януковича от власти, изменила конституцию, возложила исполнение обязанностей президента на спикера Александра Турчинова и назначила президентские выборы на 25 мая. На этой неделе Рада сменила ряд министров. Янукович заявил, что остается законно избранным главой государства, а в стране есть все признаки государственного переворота. Москва считает, что легитимность решений Верховной рады вызывает сомнения.

Верховная рада Украины в четверг утвердила Арсения Яценюка в должности премьер-министра страны. За это решение проголосовал 371 депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.

Яценюк уже заявил, что Украина готова подписать соглашение об ассоциации с Евросоюзом.