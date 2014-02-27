События на Украине, которая после народных волнений и смены власти оказалась на грани дефолта, в ближайшее время не дадут рублю отыграть падение и, наоборот, будут двигать его к новым минимумам и отметке в 37 рублей за доллар, считает руководитель валютно-финансового департамента Citi в России Денис Коршилов.

Рубль вместе с валютами других развивающихся стран в январе — феврале резко упал на фоне сворачивания стимулирующей политики денежными властями США и бегства инвесторов в менее рискованные активы.

Против рубля работают и низкие темпы роста российской экономики, замедлившиеся в 2013 году до 1,3% с 3,4% годом ранее, полагает Коршилов.

«Перспективы для усиления роста экономики остаются туманными, потому что не хватает драйверов роста. Грустная ситуация в российской экономике толкает инвесторов к тому, чтобы искать возможность инвестиций за рубежом, порождая отток капитала», — рассказал эксперт журналистам.

Совокупность действий локальных инвесторов, выводящих деньги за рубеж, и иностранных инвесторов, которые продают рубль из-за туманных перспектив для экономики РФ, толкает российскую валюту вниз опережающими темпами.

Усугубляют ситуацию и события на Украине, пережившей за последние две недели кровопролитные столкновения, жертвами которых стали более 80 человек, бегство президента Виктора Януковича и приход к власти оппозиции. По итогам прошлого года Украина занимала шестое место среди торговых партнеров России: на ее долю приходилось порядка 4,7% внешнеторгового оборота РФ, или 39,6 млрд долларов.

«Сейчас на рынок влияет ситуация на Украине… Иностранные инвесторы очень обеспокоены ситуацией вокруг Крыма и возможным участием России в боевых действиях. Спекуляции на эту тему распространены, рынок чувствительно реагирует на любые сведения о передвижении боевой техники», — отметил топ-менеджер Citi.

Президент РФ Владимир Путин в среду поручил провести внезапную проверку боеготовности войск на западе и в центре России. Власти, впрочем, заверили, что учения не связаны с кризисом на Украине и угрозой раскола страны.

«Рассчитывать в настоящее время на то, что российский рубль войдет в стадию коррекции и будет укрепляться ниже 34—35 рублей (к доллару), пока не приходится именно в силу ситуации вокруг Украины, даже несмотря на коррекцию развивающихся рынков», — считает Коршилов.

Между тем российские власти считают перспективы национальной валюты более радужными и не учитывают фактор Украины в динамике курса рубля. По мнению главы Минфина Антона Силуанова, рубль пришел «в некое равновесие». А по оценкам главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, у рубля есть все шансы отыграть падение в ближайшее время.

Коршилов ожидает, что рубль продолжит двигаться вниз к отметке 37 за доллар. Впрочем, по его словам, ограничивающие факторы для роста доллара все же есть, и его удорожание до 40 рублей маловероятно: сдерживать обвал российской валюты будут интервенции ЦБ, достаточно высокие цены на нефть и положительное сальдо торгового баланса.

Вместе с тем давление на рубль будет исходить со стороны Федеральной резервной системы США, которая в начале текущего года приступила к сворачиванию программы количественного смягчения (QE). Эту меру власти США запустили в качестве ответа на кризис 2008—2009 годов.

Программа декларировалась как направленная на уменьшение безработицы и стимулирование экономики. На деле же она представляет собой финансирование государственного долга за счет денежной эмиссии (де-факто «печатный станок», монетизация) и выкуп с банковских балансов «токсичных» ипотечных активов — тех самых, которые шесть лет назад стали причиной банкротства банка Bear Stearns и едва не привели к финансовому коллапсу в глобальном масштабе.

За пять лет и три раунда программы QE ФРС закачала в систему 3,3 трлн долларов (1,8 трлн через выкуп гособлигаций и 1,56 трлн через выкуп ипотечных бумаг) и стала крупнейшим держателем американского госдолга, обогнав по этому показателю Китай.

Приток дешевой долларовой ликвидности стал причиной роста цен на рисковые активы, включая акции и сырье. В январе, когда Федрезерв объявил о сворачивании программы, первыми под удар попали развивающиеся рынки, испытавшие мощную волну бегства капитала.

Существует прогноз, что показатели американской экономики уже весной начнут резко улучшаться, увеличив вероятность полного сворачивания программы количественного смягчения до конца этого года и приблизив время, когда ФРС начнет поднимать процентные ставки. «Если это произойдет, то породит новую волну распродаж развивающихся рынков, вместе с ними рубль не останется безучастным к этому движению», — прогнозирует Коршилов.