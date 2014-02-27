В Москве в легендарной гостинице «Метрополь» состоялась седьмая ежегодная церемония «Банк года», организованная информационным агентством «Банки.ру». Лучшие банки 2013 года определяло жюри, состоящее из сотрудников портала.

Победителями в соответствующих номинациях стали:



В рамках церемонии «Банк года» впервые вручались премии за лучшие банковские продукты. В номинации «Кредитная карта года» приз достался Московскому Кредитному Банку, в номинации «Вклад года» — Интеркоммерц Банку. В номинации «Лучший потребительский кредит года» победил банк «Зенит». Награда за лучший ипотечный продукт досталась банку ВТБ 24.

Приз в номинации «Специальное предложение года» второй год подряд получил Юниаструм Банк. Награда за «Онлайн-заявку года» досталась «Ренессанс Кредиту».

По итогам 2013 года победителем «Народного рейтинга» Банки.ру стал Росавтобанк. Лучшей кредитной организацией в сфере клиентского обслуживания по версии нашего дочернего сайта Вanki.ua стал Первый Украинский Международный Банк. Победителем от Белоруссии, согласно версии наших коллег, информационного портала Infobank.by, стал «Банк БелВЭБ».

В номинации «Лицом к клиенту» лучшим ведущим горячей линии банка на портале Банки.ру признан Николай Юртаев, эксперт по клиентскому сервису службы поддержки клиентов банка «Ренессанс Кредит».

Премию «Человек года», которая носит имя форумчанина Сергея Н. Гирина, получает тот посетитель портала, который собрал наибольшее количество благодарностей аудитории Банки.ру за консультации и профессиональные советы. По итогам 2013 года в этой номинации впервые победила женщина — Татьяна Грецкая (никнейм Tiagr).

«Банкиром года» стал президент Юниаструм Банка Гагик Закарян, «Бизнес-леди года» — вице-президент Промсвязьбанка Елена Махота.

Генеральным партнером церемонии выступил банк «Российский Кредит», партнер мероприятия — Тройка-Д Банк.