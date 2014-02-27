Московский Кредитный Банк стал победителем в главной номинации премии «Банк года» портала Банки.ру. Награда была вручена основному акционеру МКБ Роману Авдееву.
Вручая ее победителю, председатель совета директоров Банки.ру Филипп Ильин-Адаев отметил, что в этом году награду получает банк, который на протяжении 20 лет является одним из крупнейших частных финансовых институтов в России. «Он не замечен ни в каких скандалах, не использует административные рычаги, а тихо и спокойно делает свою работу», — сказал Ильин-Адаев.
Он подчеркнул, что это заслуженная награда Московского Кредитного Банка. «Мы до последнего медлили со своим выбором, чтобы посмотреть, как банк будет чувствовать себя в последние неспокойные кризисные месяцы. Но только за первый месяц 2014 года банк заработал свыше 1 миллиарда рублей чистой прибыли, сняв все вопросы о своем положении. И сам банк, и его основатель достойны всяческого уважения», — сказал Филипп Ильин-Адаев.
Роман Авдеев отметил, что в первую очередь эта победа — заслуга коллектива банка. «В банке сильный корпоративный дух, все правление состоит из сотрудников, которые пришли с рядовых должностей. Награда заслуженная», — сказал он.
ПАО «Московский кредитный банк» — крупный универсальный коммерческий банк, основным акционером которого выступает глава многоотраслевого концерна «Россиум» Роман Авдеев. Сеть подразделений банка обширна, но на данный момент сконцентрирована в Московском регионе. МКБ сосредоточен как на развитии розничного бизнеса, так и на обслуживании корпоративных клиентов.
На текущий момент мажоритарным акционером банка выступает Роман Авдеев, контролирующий 56,07% акций через ООО «Концерн «Россиум». Европейский банк реконструкции и развития владеет долей в 4,01%. Инвестиционная компания «Регион» и связанные с ней физические лица и структуры контролируют в общей сложности 12,88%. Доля группы лиц под контролем Сергея Кобзева владеет 9,43%. Акционерам-миноритариям через номинального держателя АО «НКО «НРД» принадлежит еще 17,59% акций банка.
По данным Банки.ру, на 1 апреля 2019 года нетто-активы банка — 2 217,85 млрд рублей (7-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 266,28 млрд, кредитный портфель — 1 704,43 млрд, обязательства перед населением — 403,61 млрд.