Московский Кредитный Банк стал победителем в главной номинации премии «Банк года» портала Банки.ру. Награда была вручена основному акционеру МКБ Роману Авдееву.

Вручая ее победителю, председатель совета директоров Банки.ру Филипп Ильин-Адаев отметил, что в этом году награду получает банк, который на протяжении 20 лет является одним из крупнейших частных финансовых институтов в России. «Он не замечен ни в каких скандалах, не использует административные рычаги, а тихо и спокойно делает свою работу», — сказал Ильин-Адаев.

Он подчеркнул, что это заслуженная награда Московского Кредитного Банка. «Мы до последнего медлили со своим выбором, чтобы посмотреть, как банк будет чувствовать себя в последние неспокойные кризисные месяцы. Но только за первый месяц 2014 года банк заработал свыше 1 миллиарда рублей чистой прибыли, сняв все вопросы о своем положении. И сам банк, и его основатель достойны всяческого уважения», — сказал Филипп Ильин-Адаев.

Роман Авдеев отметил, что в первую очередь эта победа — заслуга коллектива банка. «В банке сильный корпоративный дух, все правление состоит из сотрудников, которые пришли с рядовых должностей. Награда заслуженная», — сказал он.