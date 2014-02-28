Агентство кредитных гарантий заработает не раньше конца весны — начала лета 2014 года, сообщил журналистам первый вице-премьер Игорь Шувалов.

«Мы только прошли сейчас одобрение законопроекта, который позволяет 50 миллиардов рублей на эти цели использовать. Это мы про агентство кредитных гарантий. Оно заработает, конечно же, и в лучшем случае — к концу весны — началу лета. Хотя мы готовимся, административно уже есть люди, которые возьмут управление этим агентством на себя», — сказал Шувалов в ходе мероприятия газеты «Ведомости» в рамках XI Красноярского экономического форума.

Агентство кредитных гарантий создается для поддержки кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства. Агентство планируется создать в форме небанковской кредитно-депозитной организации, которая попадет под надзор. В уставный капитал агентства в 2014 году будет внесено 50 млрд рублей из антикризисного резерва.